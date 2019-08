Jousan markkinat läpi perinteisin kuvioin – tosin ilman köydenvetoa

LC-Joutsa/Jousan järjestämät 42. Jousan markkinat keräsivät viikonvaihteessa lähes 70 markkinamyyjää Länsitielle ja sen ympäristöön. Markkinoiden aloitus oli perjantaina hieman hiljainen, mutta päivää kohden väki lisääntyi. Illalla sateenuhka tosin verotti jälleen rivejä, ja sen myötä illalle kaavailtu orjahuutokauppakin siirrettiin lauantaille. Lauantaina sää onneksi suosi ja moni olikin lähtenyt liikkeelle hyvissä ajoin.

Jousan markkinat on perinteisesti järjestetty kaksipäiväisenä ja niin oli myös tänä vuonna, vaikka viime vuonna muutakin vaihtoehtoa ehdittiin pohtia. Viime vuonna järjestäjätahon kesken pohdittiin tapahtuman siirtämistä elokuun kolmannesta viikonvaihteesta kesäkuulle ja sen järjestämistä yksipäiväisenä. Markkinamyyjille tehty kysely kuitenkin osoitti, että nämä haluavat pysyä tutussa käytännössä.

Ensi vuodelle luvassa on kuitenkin sikäli muutosta, että tapahtuma on saamassa kylkeensä samana viikonloppuna järjestettävän Joutorockin. Markkinoiden avauspuheenvuoron pitänyt LC-Joutsa/Jousan toimikauden 2019-2020 presidentti ja markkinaisäntä Heikki Kuurne totesikin, että tuo ajankohta, 14.-15. elokuuta, on muodostumassa ensi vuonna paikallisesti merkittäväksi.

– Tiedän, että löydämme yhteisesti ne keinot, jotka saavat markkina- ja rock-kansan liikkeelle yhdessä markkinamyyjien kanssa. Järjestelyt tulevat muuttumaan nykyisestä käytännöstä. Ainakin merkittävin muutos tulee tähän markkinakenttäalueeseen ja sen muodostumiseen, Kuurne totesi.

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen nosti puheessaan esille Joutsaa koskevia seikkoja alueellista kehitystä seuduittain arvioivalta Keski-Suomen Aikajanalta.

Markkinoilla perinteisesti pidetyn LC-Joutsa/Jousan ja LC-Joutsan köydenvetokilpailun korvasi tänä vuonna kevyempi laji, ketjunheittokilpailu. Kisan voitti LC-Joutsa/Jousa. Perjantaina kuultiin myös Pasi Rantasen harmonikansoittoa ja europarlamentaarikko Mauri Pekkarista, joka nosti markkinapuheessaan esiin Joutsaa koskevia seikkoja alueellista kehitystä seuduittain arvioivalta, Keski-Suomen liiton ja yhteistyökumppaneidensa julkaisemalta Keski-Suomen Aikajanalta.

Suhteessa muuhun maakuntaan ja Suomeen Joutsan seutukunnan tilanne on Pekkarisen mukaan kaksijakoinen. Esimerkiksi seudun vanhustenhuoltosuhde on koko maan kolmen haastavimman seudun joukossa; vuoteen 2030 mennessä täällä ennustetaan olevan likipitäen yksi työssä käyvä yhtä eläkeikäistä kohti. Positiivista taas on esimerkiksi hyvä palvelutaso.

Yhtenä tärkeänä asiana Joutsan kannalta Pekkarinen näki tieyhteydet; Nelostien Joutsan ja Jyväskylän väliä kohennetaan jo, mutta välittömänä jatkona tulisi parantaa myös Joutsan ja Hartolan väliä, sillä tieosuuden suunnitelmat vanhenevat tuota pikaa.

– Jos tuota väliä ei saada työn alle, niin sitten joudutaan tekemään uudet suunnitelmat, ja uudet suunnitelmat vievät pitkän aikaa ennen kuin ne on tehty ja ennen kuin niiden kohdalta päästään liikkeelle, totesi Pekkarinen.

Orjahuutokaupassa saattoi huutaa itselleen lionsclubilaisten riveistä työntekijän viideksi tunniksi. Lähtöhinta oli 50 euroa ja korotuksia tehtiin 10 euron välein. Ensimmäisenä huudettiin Juhani Talikka (vas.), jolle kertyi hintaa 150 euroa. Meklarina huutokaupassa toimi Joutomies Heikki Utula.

Lauantain orjahuutokaupassa saattoi huutaa itselleen lionsclubilaisten riveistä työntekijän viideksi tunniksi. Lähtöhinta oli 50 euroa ja hintaa korotettiin 10 euron panoksilla. Kertynyt tuotto, 900 euroa, ohjataan muun markkinatuoton tapaan hyväntekeväisyyteen.

Lauantaina pidettiin myös huutokauppa, jonka tuottamilla noin parilla sadalla eurolla tuetaan Joutsan nuorisoseurantalon kattoremonttia. Huutokauppojen ja muun kaupankäynnin ohessa markkinayleisöä viihdytti lauantaina AinoA-orkesteri.

Tarja Kuikka

Yläkuva köydenvedon sijaan käydystä LC-Joutsa/Jousan ja LC-Joutsan välisestä ketjunheittokilpailusta. Heittovuorossa Timo Tommola voittajaksi selvinneestä LC-Joutsa/Jousan joukkueesta.

Katso lisää kuvia markkinoilta: