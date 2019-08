Keski-Suomen kutsuntakierros alkoi Joutsasta käsin – syynissä vuonna 2001 syntyneiden ikäluokka

Eräs sotiemme veteraani on lausunut neuvoksi tosipaikkaan, että pidä itsestäsi huolta, älä töni toisia ja tiukan paikan tullen, pidä kaveri lähellä. Neuvo pätee edelleen kaikkeen elämään, ja etenkin se oli ajankohtainen viime torstaina kuultuna Keski-Suomen aluetoimiston päällikön everstiluutnantti Teijo Oksasen kertomana. Kuulijoina kun olivat vuonna 2001 syntyneet nuoret miehet, jotka osallistuivat kutsuntoihin.

Tänä vuonna Keski-Suomen kutsuntakierros alkoi Joutsasta käsin. Joutsan kutsuntatilaisuuteen seurakuntatalolla osallistui 17 nuorta miestä Joutsasta ja viisi Luhangasta. Maakunnassa heitä on 1.486 henkeä ja koko maassa 30.200.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka

Kutsunnoissa asevelvolliset määrätään aloittamaan varusmiespalvelus kolmen seuraavan vuoden aikana. Palveluksen aloittamispäivämäärät ovat vuonna 6.1.2020, 6.7.2020, 4.1.2021, 5.7.2021, 3.1.2022 ja 4.7.2022. Kaikki ovat maanantaipäiviä.

Tulevat palveluspaikat kiinnostavat monia jo etukäteen. Tältä seudulta monet määrätään Karjalan Prikaatiin Vekaranjärvelle tai Ilmasotakouluun Tikkakoskelle. Viimeksi mainittuun määrätään noin 30 prosenttia kutsunnanalaisista. Maakunnan mittakaavassa suurin osa, 57 prosenttia, lähtee Kainuun Prikaatiin Kajaaniin. Hyvillä perusteilla pääsee muuallekin, kuten vaikkapa Lappiin Jääkäriprikaatiin tai Merivoimien joukko-osastoihin Myös erikoisjoukkohaut kuten kansainväliset tehtävät ja laskuvarjojääkärit kiinnostavat.

Kutsunnoista Keski-Suomessa vastaa Keski-Suomen aluetoimisto, joka on osa Panssariprikaatia. Kutsuntalautakunnan pakeilla asevelvollinen saa paitsi määräyksen palveluspaikkaan, niin myös henkilökohtaista kuulemista. Tämä takaa sen, että jokaisen toivomukset voidaan ottaa huomioon mahdollisimman hyvin.

Everstiluutnantti Oksasen mukaan varusmiespalvelus on kansalaisvelvollisuuden täyttämistä. Siihen pystyy jokainen, mikäli ei ole terveysongelmia.

– Varusmiespalvelus antaa teille myös paljon elinikäisiä muistoja, uusia taitoja, yhteenkuuluvuuden tunteen ja kokemuksia omasta itsestäsi. Opit muun muassa miten pidät itsesi ja kaverisi toimintakykyisenä, totesi everstiluutnantti Oksanen.

Hän kehotti aina yrittämään parhaansa, ja jos joku asia jännittää, se on aivan normaalia eikä haittaa. Jos matkan varrella tulee ongelma, puolustusvoimilla on iso organisaatio tukemassa aina ryhmän johtajasta lääkäriin, kuraattoriin ja pastoriin.

Kutsuntojen jälkeen seuraavat vaiheet ovat varusmiespalvelus, reserviin siirtyminen ja kertausharjoitukset. Asevelvollisuusaika kestää siihen asti, kunnes täyttää 60 vuotta.

– Puolustusvoimien yhtenä tehtävänä on muodostaa sellainen pidäke, että maahamme hyökkääminen aseellisesti tai sen suunnittelu tulee hyökkääjälle kannattamattomaksi. Maanpuolustaminen on kaikkien yhteinen asia, ja yksi vahvoista suorituskyvyistämme on juuri yleinen asevelvollisuus, painotti everstiluutnantti Oksanen.

Kutsunnoissa kuultiin muun muassa kuntien ja seurakunnan edustajien sekä etsivän nuorisotyön puheenvuorot. Tämä kerta oli ensimmäinen, kun sotaveteraanin tervehdystä ei kuultu. Sen korvasi kuitenkin video, jossa veteraanit kertoivat kokemuksistaan.

Janne Airaksinen