Jousan markkinat käynnistyivät tänä aamuna. LC-Joutsa/Jousan järjestämä tapahtuma on houkutellut tänä vuonna paikalle lähes 70 markkinamyyjää, ja kauppaa käydään Länsitiellä ja sen ympäristössä tänään iltaan saakka ja huomenna vielä pitkälle iltapäivän tunneille.

Nyt jo 42. kertaa pidettävät markkinat ovat tapahtuman avauspuheenvuoron pitäneen LC-Joutsa/Jousan toimikauden 2019-2020 presidentin ja markkinaisännän Heikki Kuurneen mukaan merkittävä tulonlähde LC-Joutsa/Jousan hyväntekeväisyystyölle. Samalla tapahtumalla on Kuurneen mukaan myös myönteistä merkitystä Joutsan kunnalle, onhan markkinoiden järjestäminen työtä Joutsan tunnettavuuden ja viihtyisyyden eteen.

Jousan markkinat on perinteisesti järjestetty kaksipäiväisenä tapahtumana ja niin on myös tänä vuonna, vaikka viime vuonna muutakin vaihtoehtoa ehdittiin jo pohtia. Viime vuonna järjestäjätahon kesken pohdittiin tapahtuman siirtämistä perinteisestä ajankohdasta eli elokuun kolmannesta viikonvaihteesta kesäkuulle ja sen järjestämistä kahden päivän sijaan yksipäiväisenä. Markkinamyyjille tuolloin tehty kysely kuitenkin osoitti, että nämä haluavat pysyä tutussa käytännössä, joten samalla kaavalla mennään tänäkin vuonna.

Markkinoiden avauspuheenvuoron piti tuttuun tapaan LC-Joutsa/Jousan toimikauden 2019-2020 presidentti ja markkinaisäntä Heikki Kuurne.

Ensi vuodelle luvassa on kuitenkin sikäli muutosta, että vaikka markkinoiden järjestämisajankohdan on suunniteltu säilyvän samana ja kaksipäiväisyydestäkin ollaan pitämässä kiinni, on tapahtuma saamassa kylkeensä toisen väkeä keräävän yleisötapahtuman, samana viikonloppuna järjestettävän Joutorockin. Markkinoiden avauspuheenvuoron pitänyt Heikki Kuurne totesikin, että tuo ajankohta, siis 14.-15. elokuuta, on muodostumassa ensi vuonna paikallisesti merkittäväksi.

– Tiedän, että löydämme yhteisesti ne keinot, jotka saavat markkina- ja rock-kansan liikkeelle yhdessä markkinamyyjien kanssa. Järjestelyt tulevat muuttumaan nykyisestä käytännöstä. Ainakin merkittävin muutos tulee tähän markkinakenttäalueeseen ja sen muodostumiseen, Kuurne totesi markkinaväelle.

Myöhemmin tänään Jousan markkinoilla on luvassa iltaohjelmaa, muun muassa europarlamentaarikko Mauri Pekkarisen markkinapuhe sekä niin sanottu orjahuutokauppa. Lauantaina kaupankäynnin ohessa on tarjolla musiikillista ohjelmaa sekä huutokauppa Joutsan nuorisoseurantalon kattoremontin tukemiseksi.

Tarja Kuikka