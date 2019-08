Eläimen ottamista tulee miettiä tarkkaan

Monella meistä on kissa tai koira lemmikkinä, joka on hyvin rakas koko perheelle. Mökillä oltaessa lemmikkiä saatetaan pitää vapaana, mutta oravan, linnun tai kiima-ajalla olevan lemmikin perässä se lähteekin karkuteille tutusta pihasta.

Tällöin usein omistajalla on huoli omasta lemmikistään ja nettiin pistetään katoamisilmoitus. On kuitenkin niitä ihmisiä, jotka ottavat lemmikin, mutta eivät pysty pitämään siitä huolta, ja esimerkiksi kissa jää kesän jälkeen luontoon vapaaksi. Voi olla myös niin, että lemmikin ylläpitämiseen ei olekaan resursseja, jolloin lemmikistä joudutaan luopumaan.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka

– Usein tällaisissa tilanteissa lemmikin ottaminen on tapahtunut hetken mielijohteesta, pohtii Paavo Nieminen (kuvassa) ja jatkaa, että lemmikin ottamista tulisi miettiä kaksikymmentä kertaa ja tutustua riittävästi asioihin, jotka liittyvät lemmikin ottamiseen.

Nieminen on pitänyt Taka-Ikolassa yli kaksikymmentä vuotta löytöeläinkotia ja Joutsan alueelta moni on saattanut hankkia kissan tai koiran juuri kyseisestä paikasta. Tällä hetkellä Niemiselle tulee karkureita Joutsan ja Luhangan alueelta. Vuodessa löytökissoja ja -koiria tulee löytöeläinkotiin muutamia kymmeniä. Yleensä lemmikit ovat Niemisellä päivistä muutamiin kuukausiin, kunnes ne pääsevät omaan kotiinsa, tai saavat uuden kodin. Tällä hetkellä Niemisellä ei ole löytökoiria tai kissoja, mutta hän veikkaa niiden määrän lisääntyvän syksyn koittaessa.

Niemiselle soitetaan usein tielle eksyneistä lemmikeistä. Hänellä on kuitenkin yksi ohje, jos tiellä liikkuu karannut lemmikki, tai uskoo eläimen olevan karannut pihasta.

– Jos on mahdollista saada lemmikki kiinni, niin se olisi suositeltavaa. Ikinä ei tiedä, minne lemmikki lähtee juoksemaan ja samalla estetään lemmikin aiheuttamasta itselleen tai muille vaaraa.

Hän toivoisi, että omistajat laittaisivat lemmikin kaulapantaan oman puhelinnumeronsa, koska silloin omistajan löytäminen on huomattavasti helpompaa. Siruttaminen on toinen hyvä tapa tavoittaa lemmikin omistaja, koska sirusta pystyy lukemaan lemmikin tiedot. Lisäksi sirua ei tarvitse lähteä uusimaan tai vahvistamaan, vaan se pysyy loppuun asti.

– Kissoilla siruttaminen on yleisempää kuin koirilla, mutta liian harva sitä kuitenkaan lähtee tekemään, toteaa Niminen.

Vaikka tämä kesä onkin ollut viime kesää viileämpi, lemmikkiä ei tule jättää autoon odottamaan esimerkiksi kauppareissun ajaksi. Nieminen toivoisi, että jos koira tai kissa on pakko jättää autoon, auton ikkunoita avattaisiin ja lemmikille jätettäisiin vähintään vettä juotavaksi. Auton lämpötila nousee helposti tukalan kuumaksi jopa pilviselläkin kelillä.

Nieminen perusti löytöeläinkodin vuonna 1998, kun lakiin tuli kirjaus, jossa kuntien tuli perustaa löytöeläinkoti tai muu paikka karanneille lemmikeille. Nieminen on itsekin lemmikkirakas ihminen, joten löytöeläinkodin perustaminen oli luontevaa hänelle. Hänellä itselläänkin on neljä koiraa, joista nuorin Ransu on vasta muutaman kuukauden ikäinen. Perheellä on myös yksi kissa, joka on ollut Niemisellä jo 11 vuotta. Nieminen kertoo pitävänsä huolen, että lemmikit tulevat huomioiduksi päivittäin ja pysyvät sosiaalisina ja aktiivisina, jolloin lemmikin luonteesta tulee ihmisrakkaampi.

Milla Ristikangas