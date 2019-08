Taiteen totuus jäi – sillä mennään, Raija-Tuulikki Niemisen kesänäyttely avautuu jälleen

Loppukesään kuuluu Joutsassa yksi paikallinen kulttuuriperinne, sillä silloin nimittäin Raija-Tuulikki Nieminen avaa kesänäyttelynsä. Levämäentien Tammilahden kylässä sijaitsee Niemisen syntymäkoti, ja sieltä kulttuurinnälkäiset löytävät näyttelyn nimeltä, Taiteen totuus jäi – sillä mennään. Hetken aikaa taidegalleriaksi muuntautuneet tilat aukeavat tänään keskiviikkona, ja näyttely on avoinna iltapäivisin. Taidetta voi ihailla viikon verran.

Tällä kertaa esillepanon suurena teemana on se, miten paljon taide liittyykään ihmisen elämään. Taiteilija Nieminen osoittaa, että ilman taidetta meillä ei olisi esimerkiksi Aapiskukkoa, joten kuvataide liittyy vahvasti niinkin arkiseen asiaan kuin lukutaitoon ja sen opetteluun. Kaikki eivät vain pane merkille sitä, kuinka kuvat ovat osa jokahetkistä eloa, tai eivät ainakaan ajattele niiden syntyprosessia.

Esillä on 45 kappaletta töitä, ja totuttuun tapaan kattaus sisältää aivan uutta, minkä oheen on tuotu varastojen kätköistä maalauksia taiteilijan uran alkuvuosista. Niiden kautta voikin perehtyä taiteilijan ilmaisun kehittymiseen vuosikymmenien aikana.

– Toin näytteille kolme vanhempaa työtä vuodelta 1989, ne esittävät maisemia Norjan Lofooteilta. Ne näyttävät yllättävän hyviltä. Sitten täällä on pari taideopintoihini liittyvistä tutkielmista Paul Cezanneen liittyen. Taideopinnoissa kuuluisia maalauksia ja taiteilijoiden käyttämiä tekniikoita opetellaan myös kopioimaan. Sen muistan, että olin hirveän keskittynyt, kun näitä tein, ja ne syntyivät nopeasti, kertoo Nieminen.

Koulutus, kokemus ja palo esittävään kuvataiteeseen on tarkoittanut Niemisen kohdalla sitä, että hän hallitsee kattavasti suuren määrän tekniikoita, kuten öljyvärit, akryylimaalauksen, tekstiilivärit, akvarellit, hiilipiirrokset, keramiikan, vain muutamia mainitaksemme.

Galleriatiloja on otettu käyttöön myös muista pihapiirin rakennuksista, tuoreimpana piha-aitta, joka toimii hyvin tehtävässään. Lapsien taideharrastukselle Niemisellä on aina iso sija sydämessä, ja tänä vuonna töitä on esillä Matteus Pihlajalta ja Mimosa Savolaiselta.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Taiteilija Raija-Tuulikki Nieminen esittelee taideopintojensa yhteydessä maalaamiaan tutkielmia Paul Cezannen tunnetuista töistä.

Piha-aitta galleriatilana on tämän kesänäyttelyn uutuus.