Haihatuksen toiminta nykymuodossa loppuu, jatkaja haussa

Taidelaitos Haihatuksen toiminta nykymuodossaan loppuu ja sen rakennukset on laitettu myyntiin. Isojen muutosten taustalla vaikuttaa taidelaitoksen perustajien ja sitä lähes 20 vuotta pyörittäneiden Merja Metsäsen ja Raimo Auvisen poisjäänti taidelaitoksen toiminnasta. Metsänen menehtyi viime vuoden loppupuolella ja Auvinen tänä kesänä. Auvinen tosin oli jäänyt taidelaitosta luotsaavan Haihatuksen henki ry:n toiminnasta pois jo viime vuonna.

Haihatuksen hengen nykytoimijoihin kuuluvan Jenni Sarolahden, Metsäsen ja Auvisen tyttären, mukaan yhdistyksen toiveena on löytää taidelaitoksen toiminnalle jatkaja. Sen toivotaan löytyvän Haihatukselle 20 vuodessa kehittyneen valtakunnallisen taide- ja kulttuuritoimijoiden verkoston kautta.

– Haihatuksessa toivotaan, että siihen joku muu lähtee tekemään oman näköistä kulttuuritoimintaa. Ja jos haluaa samalla konseptilla tehdä, niin sekin on mahdollista ja siihen tuetaan oikein mielellään jatkossakin. Eli ollaan avoimia kaikelle. Me ollaan enemminkin toiveikkain mielin, että josko tämä onkin murroskohta, eikä totaalinen loppunsa sillä tavalla. Tässä muodossa kyllä meidän pitää lopettaa, ei pystytä näin talkoovoimin sitä pyörittämään, sanoo Sarolahti.

Haihatuksen tulevaisuutta pohdittiin Sarolahden mukaan yhdistyksessä jo viime vuonna. Tämän kesän kesänäyttelystä pidettiin vielä kiinni, mutta kesänäyttelyn ollessa päättymässä tehtiin lopetuspäätös.

– Tämä on kuitenkin ihan ammattimaisesti hoidettavaa toimintaa, jossa pitää olla paikan päällä olevat vetäjät, ja silloin kun meidän siitä talkoolaisten ja yhdistyksen piiristä ei sellaista löytynyt, niin sitten tehtiin se aika vaikea ja haikeakin päätös, että pitää lähteä etsimään jotain muita mahdollisuuksia, kertoo Sarolahti.

Haihatuksen 20-vuotisjuhlavuoden kesänäyttelyssä oli esillä muun muassa Marika Kaarnan teos Burnout. Kuva: JS Arkisto/Marika Kaarna

Ensisijaisesti yhdistyksen toiveissa on hänen mukaansa jokin kulttuurialan toiminta, sillä siihen tiloissa on hyvät mahdollisuudet.

– Jos näyttää siltä, ettei kukaan lähde kulttuuritoimintaa siinä pyörittämään, niin toki siinä on rakennukset myynnissä myös muille.

Toistaiseksi Haihatuksen toiminta jatkuu siten, että kesänäyttely on tämän viikon ajan tilauksesta avoinna ryhmille. Myös residenssitaiteilijoita on talossa yhä muutama, mutta myös residenssitoiminta päättyy syksyn aikana. Aiemmin sovitut syysnäyttelyt – muun muassa residenssitaiteilijoiden Haihatus International – pidetään vielä 20.9.-12.10.

Haihatuksen lopetuspäätös on poikinut Jenni Sarolahden mukaan useilta taiteilijoilta pahoittelevia yhteydenottoja, sillä moni olisi suonut toiminnan jatkuvan. Vaikka lopetuspäätös on ollut Sarolahden mukaan hänelle ja hänen Haihatuksen henki ry:n toiminnassa mukana oleville sisarilleenkin haikea, he ovat katsoneet sen oikeaksi.

– Tämä oli Merjan ja Raimon elämäntyö ja sellaisena se on ollut hieno juttu, mutta nyt tässä tilanteessa tämä on meiltä oikeastaan ainoa oikea vaihtoehto tehdä tämä näin. Katsoo sitten, josko siitä seuraavaksi tulisi jonkun muun elämäntyö.

Kesänäyttely oli perinteinen Haihatus-näyttely

Tulevaisuudennäkymien epävarmuudesta huolimatta taidelaitos Haihatuksen kesään mahtui tänäkin vuonna monenlaista. Perinteisessä kesänäyttelyssä oli esillä parinkymmenen taiteilijan teoksia Kohtauksia-teemalla. Haihatuksen henki ry:n varapuheenjohtaja Jenni Sarolahti kuvaa muilta osin päättynyttä, mutta ryhmille vielä tämän viikoin avoinna olevaa näyttelyä perinteiseksi Haihatus-näyttelyksi.

– Se oli hyvin monipuolinen ja siellä oli taidetta sekä ulkona että sisällä, ja hyvin semmoista kantaaottavaa taidetta, mutta toisaalta myös ajatuksia herättävää ja mieltä lämmittävää, sanoo Sarolahti.

Tänä kesänä Haihatuksessa järjestettiin ensimmäistä kertaa opastettuja kierroksia, joilla kesänäyttelyn koonneet kuraattorit ja taiteilijat toivat esiin taiteen tekemisen näkökulmaa. Lisäksi järjestettiin kierroksia, joilla kaksi joutsalaista tai joutsalaiskytköksen omaavaa henkilöä – esimerkiksi Joutsan kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Niilo Peltonen – valitsivat kesänäyttelystä kolme suosikkiaan.

Henkilöt kertoivat valinnoistaan ja työn esittelyn jälkeen keskusteltiin siitä, millaisia asioita muilla kierroksiin osallistuneilla nousi teoksesta. Joskus taiteilijat itsekin olivat paikalla kertomassa teoksistaan.

– Tämä oli Haihatukseen hyvin sopiva konsepti, koska meillä on aina ollut se, että on haluttu kaventaa taiteen kokijoiden ja taiteen kuilua. Tämä oli sellaisena tosi mainio, koska syntyneet keskustelut olivat tosi hyviä, kun me jokainen nähdään taide niin kuin pitääkin, omista lähtökohdista, sanoo Jenni Sarolahti.

Tarja Kuikka