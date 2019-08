Piparkakkutalon Akalta ruoka- ja leivontaohjeita – Minna Valtonen kokkaa ja bloggaa

Erilaiset ruoka- ja leivonta-aiheisen blogit ovat olleet jo pitkään suosittuja myös Suomessa. Joutsalaislähtöisen ja Joutsan vapaa-ajanasukkaisiin kuuluvan lohjalaisen Minna Valtosen Piparkakkutalon Akka -blogi sai alkunsa kahdeksan vuotta sitten harrastusmielessä, kun aiemmin ravintolakokiksi valmistunut Valtonen alkoi kirjoitella ylös ruoka- ja leivontareseptejä, joita sukulaisilla oli tapana häneltä kysellä.

Nykyisin Piparkakkutalon Akka on yksi Otavamedia Oy:n hallinnoiman Kotilieden blogiyhteisön verkostoblogeista ja blogista löytyy tällä hetkellä noin neljäsataa erilaista Valtosen kehittelemää reseptiä. Ideat resepteihin syntyvät bloggarin mukaan milloin mistäkin.

– Ideat blogiin kehittyvät mielessä monesti lähes itsestään, mutta nettiä selaamalla ja sesonkia hyödyntämällä saa jo paljon teemoja ruokareseptiikan ympärille, sanoo Valtonen.

Parhaimmillaan Piparkakkutalon Akka on tavoittanut viikkotasolla kymmeniätuhansia lukijoita. Tällä hetkellä Valtonen ei seuraa bloginsa lukijamääriä kovin tarkasti, sillä hän opiskelee verkko-opintoina mediatuotannon tradenomilinjalla Turun ammattikorkeakoulussa, ja opintojen vuoksi bloggaaminen on pienemmässä roolissa. Kokonaan hän ei ole kuitenkaan blogia jättänyt, vaikka opiskelutahti onkin nelilapsisen perheen äidillä tiukka.

– Blogissa saan yhdistettyä ruokaosaamista taiteellista silmää vaativaan ruokastailaukseen ja kuvien käsittelyyn, jota on kiva tehdä opiskelujen lomassakin, kun joskus jää hieman aikaa.

Blogi myös toimii eräänlaisena omana reseptiarkistona ja tietysti myös työnäytteenä. Vaikka blogi on ollut Valtoselle enemmän harrastus kuin työ, siitä on ollut hänen mukaansa työelämässäkin hyötyä, sillä se on poikinut toimeksiantoja ja yhteistyökuvioita – esimerkiksi ruokaohjeiden suunnittelua ja kuvausta sekä ruoka-aiheisten artikkeleiden kirjoittamista eri medioihin.

Mutta juuri nyt Minna Valtonen siis laajentaa osaamistaan. Viime syksynä alkaneiden, runsaat pari vuotta kestävien opintojen jälkeen hänen toiveenaan on yhdistää aiempi ja uusi osaaminen, eli ruokapuoli ja mediaan liittyvä tuottaminen.

– Kun nyt on nämä kaikki mediat ja muut murroksessa, ja tulee kaikkia uusia juttuja niin hirveätä vauhtia, niin se olisi hienoa, että pääsisi johonkin semmoiseen, missä pystyisi hyödyntämään kaikkea osaamista, pohtii Valtonen.

Hän pitää siitä, että nykyisin online-työskentely verkon välityksellä on lisääntynyt ja että moni työ ei ole paikkaan sidottua. Tämä voisi olla tulevaisuudessa yksi ratkaisu saada maalle lisää työpaikkoja, hän arvelee.

– Toivon itsekin, että pystyisin tekemään jonkin verran töitä Joutsasta käsin.

Vaikka Pärnämäessä kasvanut Minna Valtonen lähti jo ammattiopintojen aikaan pois Joutsasta, on side paikkakunnalle yhä vahva. Valtosen sukua asuu Joutsassa, hän käy yhä paikkakunnalla ja viime syksynä hän myös hankki puolisonsa kanssa paikkakunnalta mökin. Tämä kesä onkin kulunut mökillä.

– Ennen mökkiä käytiin Joutsassa parin kuukauden välein. Siihen saakka oltiin mummoni luona aina yökyläilemässä, mutta kun on näin iso perhe, niin ei viitsi viikkotolkulla olla toisten nurkissa. Nyt kun on oma mökki, niin saa olla koko kesän, sanoo Valtonen.

Joutsalaisjuuriselta ruoanlaiton ja leivonnan ystävältä on tietysti kysyttävä mielipidettä Joutsan alueen perinneruoista. Niistä Valtonen mainitsee suosikeikseen kalaruoat, kuten muikun esimerkiksi savustettuna tai jauhoissa leivitettynä ja voissa paistettuna. Lisäksi hänelle maistuvat hiivalimput ja uunituoreet, ohuet peruna- ja ohrarieskat.

– Lapsena yksi syksyinen suosikkiruoka oli tappaiskaalikeitto, mikä on kaalikeiton tapainen, johon lisätään erilaisia teuraaksi menneen eläimen sisäelimiä.

Joutsalaisessa perinneruokakulttuurissa Valtosta viehättää se, että siitä löytyy sävyjä niin itäisestä kuin läntisestä Suomesta.

– Ehkäpä olemme keränneet tänne ne kaikki hyvät asiat, ja saamme nauttia siksi rikkaasta ruokakulttuurista. On hienoa, että monia perinneruokia vaalitaan joutsalaispöydissä vielä nykypäivänäkin.

Tarja Kuikka