Pääkirjoitus: Automaattinen nopeusvalvonta tuli Joutsaankin

Autoilevien kansalaisten keskuudessa tämän vuoden ykköspuheenaihe lienee Joutsan seutukunnalla ollut poliisin uudet automaattiset nopeusvalvontakamerat eli kansan kielellä peltipoliisit. Kameratolpat ilmestyivät Nelostien varteen jo keväällä, mutta varsinaisesta käyttöönotosta ollaan oltu epätietoisia. Eikä epätietoisuus tunnu hälvenevän vieläkään. Alun perin poliisista luvattiin tiedottaa yksityiskohtaisesti kameroiden käyttöönotosta. Sittemmin ilmeni, että poliisi ei tiedotakaan Nelostien kameroiden tarkasta käyttöönoton ajankohdasta. Näin ollen uudet kamerat joko ovat käytössä, tai sitten eivät ole.

Sinänsähän kameroiden tarkoitus ei ole kerätä sakkoja, vaan alentaa autoilijoiden nopeuksia valtatiellä. Nykyinen epävarma tilanne siis ajaa oikeastaan saman asian kuin jos asiasta olisi tiedotettu selkeästi: fiksu autoilija ajaa varmuuden vuoksi rajoitusten mukaan, koska uhkana on ylinopeussakko. Tietysti kaikista fiksuimmat autoilijat ajavat aina nopeusrajoitusten mukaisesti.

Poliisin tiedotuslinjasta on kylläkin sanottava, että se ei suoranaisesti lisää kansalaisten luottamusta viranomaisiin. Jos tiedottamisesta on tällaista epäselvyyttä, ei varsinaista toimintaakaan välttämättä mielletä osaavaksi. Niin tai näin, nopeuskameroiden tulo Nelostiellekin on liikenteen turvallisuutta lisäävä toimi. Likimain kaikki liikenneonnettomuudet johtuvat pohjimmiltaan liian suuresta tilannenopeudesta. Jos nopeuksia saadaan sakkopelotteella alenemaan, säästetään yhteiskunnan varoja ja vähennetään onnettomuuksista seuraavia inhimillisiä kärsimyksiä.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.