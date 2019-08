Kiitos hädässä auttaneille

Haluan antaa lämpimän kiitokseni saamastani palvelusta hädän hetkellä.

Lauantaina 27.7.2019 eteeni tuli tilanne, jossa tarvitsin apua ja sitä myös sain. Kärsin järkyttävistä kivuista, joiden myötä minun oli pakko soittaa hätäkeskukseen. Hätäkeskuspäivystäjä kuunteli, kyseli oireitani ja rauhoitteli puhelimessa tilannetta. Hän lähetti välittömästi ambulanssin ja totesi puhelun aikana lähettäneensä sen hälytysajona. Loppuun päivystäjä vielä varmisteli, että soitammehan takaisin heti, mikäli kivut pahenevat tai jos ambulanssin tulossa kestäisi liian pitkään.

Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Joutorock Rautakauppala Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy

Noin kymmenen minuutin kuluttua kotioveltani saapui sisään viisi pelastuslaitoksen ensivasteen henkilökuntaa. He aloittivat hoidon välittömästi kysellen oireita, mitaten verenpainetta ja -sokeria sekä ottamalla sydänkäyrän. He pysyivät vierelläni siihen asti, kunnes ambulanssihenkilökunta saapui. Ambulanssihenkilökunnan saavuttua Joutsan ensivaste vielä varmisteli, että onhan kaikki varmasti kunnossa ja he pääsivät jatkamaan matkaansa.

Ensimmäisen ambulanssin jälkeen kotipihaan saapui vielä toinenkin ambulanssi hälytysajona. Olin siinä hetkessä neljän ensihoitajan ympäröimänä tietäen, että olen varmasti hyvissä käsissä. Vaikka kuinka yritin vakuutella ensihoitajia siitä, ettei minua tarvitsisi kuljettaa Jyväskylään asti, he eivät ottaneet vakuutteluitani kuuleviin korviinsa, vaan totesivat, että kovien kipujen syyt on myös selvitettävä. Ja hyvä niin, sain tarvitsemaani hoitoa ja minut kiidätettiin suoraan Jyväskylään, jossa vietin osan yöstä, kunnes minut siirrettiin kotikuntani Joutsan terveyskeskukseen.

Olen muutamaan kertaan lukenut paikallislehdestä, että hoitohenkilökunnan työ ei ole kaikissa tilanteissa ehkä toiminut juuri halutulla tavalla ja siitäkin syystä haluan antaa valtavan kiitokseni kaikille heille, jotka olivat mukana, kun apua tarvitsin, sillä toiminta hätäkeskuspäivystäjän toiminnasta aina Joutsan terveyskeskukseen saakka toimi moitteettomasti. Voin olla ainoastaan kiitollinen, että hädän hetkellä voin luottaa siihen, että tupa on täynnä ammattilaisia, joiden tärkein tehtävä on auttaa.

Täydestä sydämestä kiittäen;

Terhi Kuurne

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.