Lämpimät säät houkuttelevat ihmisiä rannalle

Viime viikolla paistateltiin pitkästä aikaa hellelukemissa, mikä houkutti ihmisiä lähtemään rannalle viettämään kaunista kesäpäivää. Joutsan uimarannan uimavalvojat pitävät kirjaa kävijämääristä ja torstai-iltapäivään mennessä rannalla oli käynyt vajaa tuhat kävijää. Myös lähellä olevalla mattojenpesupaikalla ihmiset ovat joutuneet jonottamaan vuoroaan päästäkseen pesemään mattojaan.

Uimavalvojan mukaan suurista kävijämääristä huolimatta ihmiset ovat osanneet olla rannalla nätisti ja rauhallisesti keskenään.

Osa kävijöistä on ottanut eväitäkin mukaan rannalle, ja uimavalvojalta on käyty kysymässä kellukkeita tai uimapatjoja käyttöön. Kunta on hankkinut yhteiseen käyttöön rannalle vesileluja, joita voi käyttää uimavalvojan ollessa paikalla.

– Tultiin tänne viettämään aikaa ja uimaan, koska sisälläkin on melkein 30 astetta lämmintä. Vesi viilensi kivasti näin hellesäällä, sanoo Salme Hyytiäinen, ja kertoo käyneensä toissapäivänä pesemässä mattojaan aamupäivästä, jolloin ei vielä ollut jonoja pesupaikalla.

Loppuviikosta helteiset säät jatkuivat, ja säätiedotusten mukaan lämpötilä kohosi miltein 30neen celsiusasteeseen. Uimavalvoja muistuttaa rannallakävijöiä pakkaamaan mukaansa päähineen, juotavaa ja suolaista syötävää, unohtamatta aurinkorasvaa.

Milla Ristikangas