Marjoja vaihtelevalla menestyksellä

Tämän vuoden mansikkakauden sesonki on parhaillaan käynnissä. Joutsan ja Kangasniemen rajalla sijaitsevan Patsenpään marjatilan emäntä Natalia Ikonen kertoo, että heillä tämän vuoden sato on ollut välttävä. Kylmät kelit saivat mansikat kasvamaan kokoa, mutta kypsyminen ei ole sujunut samaa tahtia juurikin kelien vuoksi. Joutsan torilla jo vuodesta 1993 myyntipaikkaa pitäneen tilan mansikkasato koostuu suurimmaksi osaksi Polka-, Honeyeye- ja Korona-lajikkeista.

– Meillä osa sadosta vielä kukkii, joten Joutsan markkinoille asti on luvassa mansikkaa vaihtelevissa määrin. Tämän viikon aikana olisi hyvä pakastaa mansikat, jos niin aikoo tehdä, summaa Ikonen.

Torimyyjä Elina Kupiainen kertoo mansikoiden myynnin sujuneen ihan hyvin. Joutsan JK-palvelun torikojussa on myyntiä maanantaista lauantaihin ja heille mansikat tulevat muualta. Mansikoita hakevat torilta niin mökkiläiset kuin paikalliset, jotka ovat aiempinakin vuosina käyneet ja siitä on saattanut syntyä jo perinne.

– En tiedä tiedostavatko uudet mökkiläiset, että torimyynti on edelleen elossa täällä. Tietysti tapahtumat, kuten Joutopäivät ja muutaman kerran kesässä järjestettävä toritapahtuma tuovat kivasti ihmisiä tänne torillekin, tuumaa Kupiainen.

– Meiltä on paljon kyselty itsepoiminnan perään, mutta ne paikat alkavat olla harvassa ainakin tällä seudulla, pohtii Kupiainen.

Mustikat ovat harvassa

Eeva Grönstrand on kolunnut metsissä etsimässä mustikka-apajia, mutta löydöt ovat olleet heikkoja. Edellisen vuoden kuivuus ja kuumuus ovat tehneet pahojaan, kun mustikanvarvut eivät ole päässeet kasvamaan. Suon reunat ja kosteikot ovat tänä vuonna ne paikat, joihin kannattaa suunnata mustikkaa etsimään.

– Kyllä tämän vuoden sato on mielestäni huono. Jos hyvänä vuotena yhdestä mustikkavarvusta on löytänyt 20 mustikkaa, tänä vuonna niissä on ollut 3-4 marjaa, toteaa Grönstrand.

Tyhjin sangoin Grönstrand ei siltikään ole metsäreissuilta kotiin palannut, vaan monet muut marjat ovat täyttäneet korit.

– Olen löytänyt punaherukoita, mesimarjoja ja variksenmarjoja. Näyttää myös vahvasti siltä, että puolukoista tulisi huippusato, tuumaa Grönstrand.

Yläkuvassa Joutsalaiset Lotta Lampinen (vas.) ja Henriikka Haapala ovat kesätöissä Patsenpään torikojussa.

Alakuvassa Kylmät kelit vauhdittivat mansikoiden kokoa, mutta kypsyminen ei ole sujunut samassa tahdissa.

Jonna Keihäsniemi