Judinsalon laituritapahtumassa taas runsaasti väkeä

Sää on keskeinen tekijä ulkona järjestettävien kesätapahtumien onnistumisessa. Jos sataa, moni tapahtumajärjestäjä pettyy, sillä kaikilla ei ole mielenkiintoa lähteä ulos sateen armoille. Sen sijaan jos on aurinkoista, väki on mielellään liikkeellä.

Laituritapahtuman lauantaina Judinsalossa järjestänyt Luhangan Kyläyhdistys LuJu ei joutunut sään suhteen pettymään, sillä sää oli illalla mitä parhain. Aurinko paistoi pitkälle myöhäisiltaan ja hyvä sää ja seura sekä Jouko Keskisen ja Iltatähden tahdittamat tanssit houkuttelivat paikalle runsaasti väkeä, joista osa tuli perinteiseen tapaan vesiteitse Päijänteeltä.

Nyt 20:nnettä kertaa järjestetty laituritapahtuma on Luhangan Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Hilkka Weijon mukaan yhdistyksen vuosittainen päätapahtuma ja nimenomaan koko perheen tapahtuma, vaikka monen suussa tapahtuma kulkeekin laituritansseina.

Kesäisen illanvieton ohessa tapahtumassa on perinteisesti seurattu Päijännepurjehdusta, jonka merkeissä lukuisat purjeveneet ovat ohittaneet Judinsalon laivalaiturin purjehtiessaan kilpaa Päijänteen liki päästä päähän. Tänä vuonna purjehtijoita ei kuitenkaan laituritapahtuman aikana nähty, sillä tuulen tyyntyminen hidasti heidän etenemistään ja ensimmäiset kilpailijat saapuivat Judinsaloon vasta varhain sunnuntaiaamuna. Tyynen sään vuoksi kilpailureittiäkin oli siihen mennessä lyhennetty ja maali asetettu alun perin reitin väliaikapisteeksi kaavailtuun Judinsaloon.

Kesäluhankalaiset Sari Mustamäki ja Timo Salonen pistäytyivät tanssilattialla heti ensimmäisten joukossa.

Judinsalon laivalaiturilla käyneet tietävät, ettei kyse ole isosta paikasta, vaan pitkän hiekkatien päässä on pätkä laivalaituria, josta pääsee veneellä Päijänteelle ja laiturin äärelle rantaan mahtuu jokunen auto. Luhangan Kyläyhdistyksen Hilkka Weijo pitääkin mielenkiintoisena sitä, että kyseisellä paikalla käytännössä keskellä ei-mitään järjestetään yhden illan aikana runsaasti väkeä keräävä tapahtuma, jossa tavataan tuttuja, herkutellaan letuilla ja tanssitaan. Weijo onkin hyvillään siitä, että kyläläiset innostuvat joka vuosi talkoilla järjestämään tapahtuman.

– Olen iloinen ja kiitollinen siitä, että porukka haluaa vuodesta vuoteen touhuta tällaista, sanoo itse tapahtuman järjestämiseen jo 2000-luvun alkupuolelta saakka osallistunut Weijo.

Laituritapahtuma on houkutellut vuosittain Weijon mukaan väkeä 200 hengen molemmin puolin, parhaimmillaan jopa kolmisensataa. Tapahtuma on järjestetty Judinsalon kesäasukkaiden kohtaamispaikaksi, mutta yhtä lailla myös kesäasukkaiden ja vakiluhankalaisten tapaamispaikaksi. Luhangan kaltaisessa mökkikunnassa kesäasukkaiden huomioiminen ja heidän sekä vakituisten asukkaiden keskusteluyhteyteen saattaminen on Hilkka Weijon mukaan tärkeää. Se on yksi syy siihen, miksi kyläyhdistyskin vuonna 1997 perustettiin.

– Kyläyhdistys on perustettu elävöittämään kylän toimintaa ja järjestämään yhteisiä tapaamisia kesäasukkaiden kanssa ja tuomaan vireyttä. Ja se on ollut semmoinen kannuste eri asioille, Weijo toteaa viitaten laituritapahtuman ohella esimerkiksi yhdistyksen kunnalle tekemiin Luhankjärven ruoppausehdotuksiin ja Luhangan kesän avajaisiin, joiden alullepanoon kyläyhdistys aikanaan olennaisesti vaikutti.

Päijänteen rannalla järjestettävään laituritapahtumaan on perinteisesti tultu myös vesiteitse, niin myös tällä kertaa.

Tarja Kuikka

Katso videopätkä laituritapahtumasta: