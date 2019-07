Markkinat käynnistivät Leivonmäki-viikon

Leivonmäki-viikko käynnistyi viime lauantaina markkinoiden merkeissä. Tänä vuonna 40-vuotisjuhlavuottaan viettävän Leivonmäki-Seuran järjestämä tapahtuma houkutteli Yritystalon ja Teboilin piha-alueelle runsaasti väkeä heti aamusta, ja markkinakelikin oli mitä mainioin, sillä kauppaa saatiin käydä aurinkoisessa säässä.

Markkinoiden avauspuheenvuoron pitänyt Leivonmäen kappeliseurakunnan pappi Annukka Nuto johdatti kuulijansa hetkeksi pois markkinahulinasta ja muistutti lyhyen Peppi Pitkätossu -aiheisen tarinanpätkän tiimoilta kuulijoitaan toisenlaisesta asiasta; siitä, että kannattaa tarttua rohkeasti haastaviin asioihin, niellä omat ennakkoluulot ja ihmetellä.

Nuton tarinassa lastenkirjailija Astrid Lindgrenin luoma omalaatuinen satuhahmo Peppi halusi ostaa pianon, mutta hänen ystävänsä Tommi muistutti Pepin soittotaidon puutteesta. Peppi itse oli kuitenkin sitä mieltä, että mistä sen tietää, osaako soittaa, ellei ole kokeillut.

Vaikka Pepistä hahmona voidaan olla Nuton mukaan montaa mieltä, Nuto muistutti tämän kelpaavan esimerkiksi ainakin yhdessä asiassa: Peppi kuunteli sydäntään, ja jos joku tuntui tästä oikealta, tämä tarttui siihen rohkeasti välittämättä muiden mielipiteistä. Samoin Nuto kannusti kuulijoitaankin toimimaan haastavan asian edessä.

– Silloin kun joku asia vaatii tarttumista, sydämesi siitä toistuvasti muistuttelee, ja olet sinut sen asian kanssa, niin älä liikaa kysele toisilta, että pitäisikö minun. Tartu siihen. Jos sitten osoittautuu, että joudut tulemaan sillä kuuluisalla maitojunalla takaisin, niin entä sitten? Oletpahan ainakin oppinut kasapäin nöyryyttää ja kenties jotakin muutakin pysyvää. Jos ei sinusta tullutkaan pianistia, niin ehkä opit kuitenkin nuotit, kannusti Nuto.

Leivonmäen markkinoilla palkittiin nyt toista kertaa Kaunis Leivonmäki -teko. Viime vuonna ensimmäistä kertaa jaetulla kunnianosoituksella Leivonmäki-Seura haluaa puheenjohtaja Iiris Ilmosen mukaan kannustaa leivonmäkisiä ajattelemaan omaa kotikyläänsä ja tekemään hyviä tekoja kylän eteen. Tänä vuonna tunnustus myönnettiin Leivonmäen Kansallispuiston Ystävät ry:lle.

– He ovat tehneet pitkään, lähes niin kauan kuin Leivonmäen kansallispuisto on ollut, hyvää työtä puiston eteen ja samalla Leivonmäen eteen, ja halutaan heille luovuttaa tämä palkinto, Ilmonen kertoi palkitsemisen perusteista.

Markkinoiden jälkeen Leivonmäki-viikolla on luvassa monenlaista ohjelmaa. Esimerkiksi keskiviikkona on luvassa leikkimielinen kisailuilta ja torstaina kisaillaan nappulakisojen merkeissä. Tuttuun tapaan viikko päättyy suosählyn sm-kisoihin ja tansseihin. Myös kotiseututalo Simola on avoinna muutamana päivänä Leivonmäki-viikon aikana.

Markkinoita tahditti tanssiorkesteri Astra.

Tarja Kuikka

