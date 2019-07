Enemmän merkkaa sisäinen kuin ulkoinen kauneus

Miss Eloweena -kilpailussa etsitään kolmatta kertaa Suomen luonnollisesti kauneinta tyttöä. Kilpailu poikkeaa perinteisestä missikilpailuista siten, ettei kilpailijoilla saa olla ripsien-, hiusten- tai kynsienpidennyksiä, tatuointeja tai he eivät ole käyneet kauneusleikkauksissa. Jossain yhteyksissä puhutaan myös ”luomumisseydestä”.

– Kisassa katsotaan myös paljon sisäistä kauneutta ulkoisen kauneuden lisäksi, kertoo joutsalaislähtöinen 21-vuotias Ilona Olkkonen, joka on yksi Miss Eloweena -kilpailun finalisteista.

Sattumalta Olkkonen ei hakenut mukaan kisaan. Pienestä asti hän on haaveillut misseydestä ja seurasi kilpailua viime vuonna. Alkuvuodesta Olkkonen päätti hakea kisaan ja pääsi semifinaalista jatkoon. Kilpailun aikana Olkkonen on käynyt erilaisissa valmennuksissa, joissa käydään läpi esiintymisjännitystä tai lavakarismaa.

– Olen aina tykännyt esiintyä, mutta ne tilanteet ovat jännittäneet minua. Olen saanut valmennuksissa todella paljon rohkeutta omaan ulosantiini, kertoo Olkkonen.

Jos Olkkosen pitäisi kuvailla tätä kokemusta, niin hän kuvailisi sitä ainutlaatuiseksi, ikimuistoiseksi ja ihanaksi.

– Me yhdeksän ”missisiskoa” tulemme erittäin hyvin toimeen keskenämme ja en olisi uskonut, että jokin asia voisi muuttaa hyvällä tavalla ihmistä.

Elokuussa käytävään finaaliin Olkkonen ei ota turhia paineita, koska hän on päässyt ylittämään itsensä jo pelkästään pääsemällä finaaliin ja lähtemällä mukaan kilpailuun.

– Uskon, että jännitys alkaa vasta viimeisinä viikkoina, mutta sijoituksesta riippumatta maailma on avoinna, toteaa Olkkonen.

Vaikka kulunut kesä on ollut Olkkoselle kiireinen, hänellä on riittänyt hyvin aikaa nähdä ystäviään ja sukulaisiaan. Olkkonen kertoo hänen ystäviensä ja sukulaistensa ottaneen kilpailun hyvin vastaan ja olleen Olkkosen tukena alusta asti.

– Läheisten tuki merkkaa todella paljon minulle ja siitä tulee extrahyvä mieli.

Olkkonen on käynyt koulua Joutsassa ja hänestä on aina mukava palata maalle tapaamaan sukulaisiaan ja ystäviään. Olkkonen on myös ylpeä hänen maalaisjuuristaan, joiden hän pohtii tuoneen hänelle sekä maalaisjärkeä, että kyvyn pitää jalat maassa.

Olkkonen on harmissaan sosiaalisen median luomista ulkonäköpaineista, jotka yrittävät pistää ihmiset tiettyyn muottiin.

Hän toivookin, että voisi toimia esimerkkinä nuorille ja aikuisille, että he riittävät ja ovat kauniita juuri tuollaisena kuin ovat.

– Tässä maailmassa enemmän merkkaa sisäinen kauneus ja olen iloinen, että tämä kilpailu korostaa juuri luonnollista kauneutta ja sitä, että jokainen on kaunis juuri omana itsenään, toteaa Olkkonen.

Milla Ristikangas