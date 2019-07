Kahvila pitopalvelutoiminnan oheen – Piia Mäkinen aloitti kahvilayrittäjänä Joutsassa

Kun Joutsan pankkiaukiolla apteekin viereisessä kiinteistössä aiemmin toiminut kahvilayrittäjä ilmoitti keväällä lopettavansa kahvilanpidon Joutsassa, moni huolestui. Ehdittiin jo pelätä, että Länsitien varteen saadaan lisää tyhjiä näyteikkunoita – niitä kun on jo ennestään tarpeeksi.

Huoli osoittautui kuitenkin turhaksi, sillä kiinteistöön saatiin pian uusi kahvilayrittäjä, kun Juhlapalvelu Piia Mäkinen otti tilan haltuunsa. Yrittäjänvaihdoksen tiimoilta kahvilan toiminta ehti olla vain runsaan viikon tauolla, kunnes se käynnistettiin uudelleen pienten saneeraustöiden jälkeen.

Pientä keskeneräisyyttä kahvilassa tosin on nimeään kantavaa pitopalvelua pyörittävän ja nyt siis myös kahvilayrittäjäksi ryhtyneen joutsalaisen Piia Mäkisen (alla kuvassa oikealla) mukaan edelleen, sillä esimerkiksi tilan toiminnallisuutta halutaan vielä parantaa. Nyt muutamia viikkoja kahvilan avaamisen jälkeen Mäkinen sanookin, että olisi voinut olla järkevämpää yksinkertaisesti pitää kahvila heinäkuun ajan kiinni ja tehdä sinä aikana kaikki muutostyöt valmiiksi.

– Mutta haluttiin kuitenkin kesälle avata, sanoo Mäkinen.

Liljaksi nimetty – tosin nimi odottaa vielä patentti- ja rekisterihallituksen puumerkkiä – kahvila on tällä hetkellä avoinna maanantaista perjantaihin. Pitopalvelun tilausten vuoksi aukioloaikoja joudutaan tosin välillä muuttamaan, mutta niistä ilmoitetaan Mäkisen mukaan erikseen. Tarjolla on kahvilatuotteita ja lounasta, pääasiassa keittoa. Lounaslista on perjantaita lukuun ottamatta vaihtuva.

– Perjantai on lohikeittopäivä, mutta muutoin vaihtuu. Pyrin aina somessa ilmoittamaan etukäteen, mitä milloinkin on tarjolla. Ja meiltä saa keittoa myös mukaan, kertoo Mäkinen.

Joutsalainen pitopalveluyrittäjä Piia Mäkinen (oik.) jatkaa kahvilatoimintaa Joutsan pankkiaukiolla apteekin vieressä sijaitsevassa kiinteistössä. Itse Mäkinen aikoo keskittyä edelleen pitopalvelunsa pyörittämiseen ja pääasiassa kahvilaa emännöi hänen vakituinen työntekijänsä Hilkka Virtanen.

Kahvilayrittäjäksi Joutsassa ja Hartolassa pitopalveluaan pyörittävä Piia Mäkinen ryhtyi lisätäkseen päivittäismyynnin enemmän sesonkiluontoisen pitopalvelutoiminnan kylkeen.

– Tämä kahvila myös helpottaa sitä, että meillä asiakkaat pystyvät hakemaan tilauksia tästä ja myös tilaamaan tästä tuotteita, Mäkinen sanoo ja lisää kahvilan tuoneen jo nyt lisää näkyvyyttä pitopalvelulle.

Pienen positiivisen ongelman kahvila kuitenkin mukaan toi, sillä työtä on nyt enemmän kuin mihin Mäkinen ja hänen ainoa vakituinen työntekijänsä, kahvilassa pääasiassa emännöivä Hilkka Virtanen tällä hetkellä ehtivät. Suunnitelmissa onkin palkata osa-aikaista lisäapua.

– Kun itse työskentelen edelleen toisaalla, niin kyllä me tarvitaan tähän semmoinen lisäkäsi, joka pystyy tekemään taustalla leivontatyötä ja tämän tyyppistä. Se on huomattu nyt heti alkuunsa, että meidän kädet eivät riitä, sanoo Mäkinen.

Lisäavun järjestymisen jälkeen suunnitelmissa on kasvattaa tuotevalikoimaa. Moni asiakas peilaa Mäkisen mukaan nykyistä tuotevalikoimaa siihen, mitä saman katon alla oli aiemmin, mutta aivan samoilla tuotteilla ei tietenkään mennä. Tosin esimerkiksi vohveleita, joita aiemmin sai, on kysytty Mäkisen mukaan paljon, ja niitä saattaa jossain vaiheessa tullakin. Yksi asiakkaiden suosikkituote on suomalaisten kestosuosikki pulla.

– Se tuntuu hyvin tekevän kauppansa, Mäkinen on huomannut.

Entäs sitten se kortinpeluu? Edellisen kahvilayrittäjän aikana pöydissä nähtiin usein vanhempia asiakkaita, joilla oli lounaan tai kahvin lomassa korttipeli meneillään, joten siltä pohjalta Mäkiseltäkin on pakko kysyä, saako kahvilassa ottaa yhä kortit esiin, vai tuleeko lähtöpassit? Mäkinen vakuuttaa nauraen, että lähtöpasseja ei kortinpeluuseen ryhtymisestä tule, vaan pelit saavat jatkua.

– Minun puolestani ihan kaikin mokomin. En ihan tarkkaan tiedä, ketä on se vakiväki, ketä täällä on käynyt, mutta olettaisin, että osa siitä väestä käy meillä joka päivä syömässä.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa lahtelaiset Leena (pöydässä vasemmalla) ja Hannu Laine sekä Espoossa asuva Silja Laine kahvilla Piia Mäkisen kahvilassa. Hilkka Virtanen tarjoili heille kahvit ulkona kahvilan edustalla.