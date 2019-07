Röykkälän hiljaisuus ihastuttaa pääkaupunkiseudulta tulleita lomailijoita

Kotimaan matkailu kasvattaa suosiotaan entisestään, koska ihmiset ovat entistä tiedostavaisempia lentomatkailun kustannuksista ja ympäristövaikutuksista. Teesesuomessa.fi-sivustolle on listattu satoja kohteita Suomen eri maakunnista ja yksi listalle nousseista on Leivonmäellä sijaitsevan Lomaleivon tarjoama lammaspaimenloma. Röykkälän tilaa ylläpitävät Viola (kuvassa) ja Kalevi Fredin ovat saaneet perustettua keskelle kansallispuistoa yrityksen, jonne ihmiset voivat tulla viettämään lammaspaimentolaislomaa.

– Lammaspaimenloman ideana on, että ihmiset pääsevät tutustumaan paremmin lampaisiin ja niiden käyttäytymiseen. Lampaiden kanssa voi viettää aikaa oman kiinnostuksen mukaan ja aikaa muun muassa uimiseen tai kansallispuistossa vierailuun jää runsaasti. Lammaspaimenet huolehtivat lampaiden juomaveden riittävyydestä ja kertovat talonväelle, jos aitalankoja on katkennut.

Lammaspaimenlomalaiset yöpyvät alueella olevassa Himman torpassa, joka on Lomaleivon vuokrattavista mökeistä vaatimattomin, eikä sinne tule juoksevaa vettä vaan peseytymiseen on varattu pihasauna. Himman torppa on samasta syystä kiinnostanut muitakin lomalaisia, jotka kaipaavat pois totutusta liian ”modernista” arjesta.

– Toisaalta ihmiset myös tahtovat pitää mökkeillessäkin yllä totuttua tasoa ja sen takia meillä on tarjolla myös täysin varusteltuja mökkejä muille lomalaisille, kertoo Fredin.

Paimentolaisloma on Metsähallituksen lanseeraama idea, jonka tarkoituksena on antaa halukkaille mahdollisuus kokea erilainen loma keskellä luontoa. Röykkälän tilalla muutaman sadan metrin päässä avautuu Leivonmäen kansallispuisto, jonne usein lomalaiset menevät retkeilemään. Lomalaisia tulee niin läheltä kuin kaukaakin.

– Helsingin alueelta tulleet ovat tykänneet, kun täällä on hiljaista ja pimeinä iltoina näkyvästä tähtitaivaasta, kertoo Fredin ja sanoo kansallispuiston ja hiljaisuuden kiinnostavan lomalaisia.

Paimenlomat ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan, ja paimenlomalta haetaankin usein vaihtelevuutta esimerkiksi kaupunkilomailun sijasta. Fredineillä on ollut tänäkin vuonna useampi lammaspaimenperhe. Paimenlomalla olleet ovat oppineet viikossa nimeltä lampaita ja kyselevätkin välillä heidän kuulumisiaan Fredineiltä. Paimenloman aikana lampaat ovat alkaneet luottamaan myös paimeniin. Fredinit kertovat, että paimenlomalle voi tulla melkein kuka tahansa ja se sopii monenlaisille ihmisille.

– Meillä on käynyt perheitä, joilla on pieniä lapsia ja vähän aikuisempaa porukkaa, jotka ovat tahtoneet tutustua lampaiden elämään. Myös ihan yksittäisiä ihmisiä tai pieniä ryhmiä on myös tullut paimenlomalle.

Tilalla riittääkin paimennettavaa, koska tilalla on lähes 80 norjalaisrotuista Rygja-lammasta

– Lampaat koukuttavat. Useasti käy niin, että harrastelija ensin ostaa pienen katraan, joka sitten lisääntyy, toteaa Fredin ja kertoo rodun olevan melko harvinainen Suomessa ja sen vuoksi lampaita lähtee myös muille tiloille.

Lampaiden villasta Fredinit teettävät myyntiin neulontalankaa, joka on hyvälaatuista ja pehmeän tuntuista.

Fredinit ovat olleet omien sanojensa mukaan onnekkaita, että ovat voineet tehdä töitä kotona ja toteuttaa itseään Viola sisustaessa mökkejä ja Kalevi nikkaroidessaan ja rakennellessaan. Fredineiden lapsetkin ovat päässeet olemaan apuna lampolassa ja auttaneet esimerkiksi sosiaalisen median päivittämisessä. Instagramissa seuraajia piristää Olivia-lammas ja perheen koira Nökö, joista on tullut parhaat kaverukset, ja joiden touhuja jaetaan seuraajille.

– Olivia on tällä hetkellä naapurissa hoidossa ja palaa syksyllä takaisin, naurahtaa Fredin.

Milla Ristikangas