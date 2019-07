Chopper Show kiinnosti

Moottoripyörien ääniä, nahkatakkeja, bensantuoksua ja monisatapäinen ihmisjoukko. Siitä koostui viime lauantaina Joutsan keskustassa järjestetty Joutsa Chopper Show, joka oli järjestyksessään seitsemästoista. Tapahtuman järjestäjänä toimi Tomi ”Lävi” Avikainen, joka on ollut järjestäjänä jokaisena vuotena. Viime vuosi oli siinä mielessä poikkeus, että Joutsan sijaan tapahtuma järjestettiin Vääksyssä Asikkalassa. Avikainen osti viime vuonna Joutsan keskustassa sijaitsevan Valkoisen kartanon, jonka ympäristö toimi näyttelyalueena.

– Tapahtuman ideana on tuoda näytille harrastajien rakentamia ja tuunaamia moottoripyöriä, jotka ovat hyvinkin taiteellisia. Lisäksi tahdon tuoda tätä harrastusta näkyvämmäksi myös Suomessa, kertoo Avikainen.

Pihalta löytyikin useita erilaisia moottoripyöriä ja muita menopelejä. Ihmiset ihastelivat yksi kerrallaan niitä. Sivukorvalla myös pystyi hieman kuulemaan ihmisten keskustelua moottoripyöristä. Moottoripyörällä tulleiden menopelit saivat myös osakseen kiinnostusta kävijöissä, joten tapahtuma-alue ei rajautunut pelkästään Valkoisen kartanon pihaan.

Tomi Avikainen haluaa järjestää Chopper Shown rakkaudesta lajiin.

Tapahtumassa kävijät saavat äänestää mielestään hienoimman näköistä moottoripyörää eri sarjoissa. Avikainen kuitenkin pohtii, että yleisöäänestys on hieman riskialtista, koska harrastajat ja tavalliset kävijät kiinnittävät eri asioihin huomiota pyörissä.

– Harrastajat kiinnittävät eri tavalla huomiota tekniikkaan, kuten esimerkiksi mitä materiaaleja on käytetty ja miten taidokkaasti pyörä on maalattu. Tavallinen kävijä taas kiinnittää enemmän huomiota pyörän ulkonäköön ja hauskuuteen.

Mitään halpaa lystiä moottoripyörien tuunaaminen ei ole. Yhden moottoripyörän tuunaaminen voi maksaa jopa 5.000 euroa ja kaupassa samantyyliset moottoripyörät voivat maksaa jopa 100.000 euroa. Taiteellisuus ja omaperäisyys ovatkin yksi lajin kulmakiviä.

Australiassa, Yhdysvalloissa ja Thaimaassa Chopper Showt keräävät kymmeniätuhansia lajista kiinnostuneita katsojia. Useat myös kiertelevät tapahtumissa ympäri maailmaa. Ei siis ihme, että ulkomailta ja kauempaakin Suomesta oltiin tultu käymään tapahtumassa.

– Ulkomailta usein tullaan hakemaan uusia ideoita, joita voi viedä omaan kotimaahan mukanaan. Toki voi lähteä itsekin toteuttamaan omaan moottoripyöräänsä, toteaa Avikainen ja kertoo käyvänsä tapahtumissa aina kun mahdollista.

Valkoisen kartanon piha täyttyi lajista kiinnostuneista henkilöistä.

Avikainen itse kiinnostui moottoripyöristä noin 12-vuotiaana, kun omien sanojensa mukaan hiihtäminen ei häntä kiinnostanut. Erityisesti hän tykkää prätkien rakentamisesta ja Avikainen on voittanut kilpailuja rakentamillaan moottoripyörillä. Hän on rakentanut esimerkiksi moottoripyörän, jossa bensiinitankki on rakennettu Kekkosen pään muotoiseksi.

– Rakentamiseen meni useampi kuukausi, koska ensin täytyi tehdä muotti tuolle päälle ja sitten odotella, että tankkiin käytetty materiaali kuivuu muotin näköiseksi. Ihmiset rakentavat jopa vuosia heidän moottoripyöriään, koska osat siihen tahdotaan tehdä itse omin käsin, kertoo Avikainen.

Avikainen on tyytyväinen siitä, että Joutsassakin edelleen harrastuneisuutta löytyy ja se on jopa kasvanut.

– Silloin kun aloitin, oli noin kymmenen harrastajan aktiivinen porukka. Nykyään harrastajia on enemmän ja hyvä niin.

Milla Ristikangas