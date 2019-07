Joutsalainen yhteiskuntatieteiden maisteri Merja Olenius on ehdolla Jämsän kaupunginjohtajan virkaan. Olenius toimii tällä hetkellä Hartolan kunnanjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Leivonmäen kunnanjohtajana. Jämsän kaupunginjohtajaksi haki 18 henkilöä. Haastatteluun on kutsuttu seitsemän henkilöä ja Olenius on heidän joukossaan. Kaupunginjohtajan valinnasta pyritään päättämään syyskuun aikana.

