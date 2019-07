Joutoseminaarissa puhuttiin rikoskirjallisuudesta

Joutsan nuorisoseurantalolla etsittiin ihan viimeisille minuuteille asti lisää istumatilaa Joutoseminaarin yleisölle. Kokonainen salillinen hiljentyi tarkkaan kuuntelemaan, kun Sorjonen-sarjan käsikirjoittaja Miikko Oikkonen (kuvassa vas.) ja rikoskirjailija Harri Nykänen (oik., kuvassa keskellä tilaisuuden juontaja Perttu Sirén) kertoivat tarinoitaan kirjoittamisen suunnittelusta, prosessivaiheesta ja tarinoiden taustalta.

Sorjonen kertoo rikospoliisista, joka muuttaa vaimonsa kotiseudulle Lappeenrantaan ja aloittaa työt vakavien rikosten erikoisyksikössä. Sarjasta on tehty kaksi kautta, joissa molemmissa Oikkonen on ollut yhtenä käsikirjoittajana. Sorjosta voidaan myös luonnehtia Suomen ensimmäiseksi Nordic noir -sarjaksi. Nykänen puolestaan on tunnettu rikoskirjailijana ja entisenä Helsingin Sanomien rikostoimittajana. Hänen kirjansa käsittelevät usein pikkurikollisia, pelureita tai ilmiantajia, jotka toimivat lain rajamailla.

Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Joutorock Rautakauppala Puustoori Ky

Yksi mielenkiintoinen asia oli se, miten paljon oma ystäväpiiri vaikuttaa hahmojen luontiin. Tarinan hahmot saattavat olla kollaasi kirjoittajan kaveripiiristä, tai hahmot ovat saaneet inspiraatiota heistä.

Nykyään taiteessa, puhutaan sitten musiikista, kirjoista, elokuvista tai sarjoista, on tärkeää erottua massasta. Sekä Oikkonen että Nykänen olivat samaa mieltä siitä, että esimerkiksi kirjailijan on parempi tuoda tuttuunkin aiheeseen uusi näkökulma, eikä lähteä kopioimaan Amerikassa trendaavaksi koettua kaavaa. Nykäsen kirjoissa esimerkiksi päähenkilö voi olla pikkurikollinen, kun taas yleensä dekkarit kertovat rikospoliisin tai ammattirikollisen näkökulmasta tarinan. Omanlaisuus ja luovuus usein poikii hyvän lopputuloksen.

Yksi keskustelua herättävä aihe oli myös se, miten tärkeää rikosromaaneissa on taustatieto. Kirjoittaja saattaa haastatella useitakin henkilöitä, joilta saa näkökulmaa aiheeseen ja jos kyseessä on tositapahtumaan perustuva kertomus, täytyy olla todella kriittinen sen suhteen, ovatko tiedot luotettavia. Oikkonen esimerkiksi aloitti Sorjosen työstämisen jo vuonna 2010. Hän tutki sarjaa varten Eveliina Lappalaisen murhaa, joka tapahtui vuonna 2000 Imatralla, lähellä Lappeenrantaa.

Monesti ajatellaan, että omasta kotikunnasta tai kaupungista ei saisi minkäänlaista aihetta dekkariin, mutta lyhyessä ajassa kävi selväksi, että pienistäkin kunnista saa tehtyä miljöön dekkaria varten. Jopa Joutsasta, kun riittävästi laittaa luovuutta peliin.

Teksti: Milla Ristikangas

Kuva: Ilona Savitie