Joutopäivillä haastettiin Youtube-kilpasyömäri

Tällaista ei varmana olla ennen nähty Joutopäivillä, totesi juontaja alustaessaan ohjelmaa. Luvassa oli jäätelönsyöntikilpailu, jossa kilpasyömäri Jesse Pynnönen (kuvassa pöydän ääressä seisomassa) haastoi kaksi kolmen hengen joukkuetta kilpailemaan häntä vastaan.

Uimalassa käydyssä kilpailussa kilpailijoiden eteen tuotiin 2,5 litraa vaniljajäätelöä, josta heidän tuli syödä kymmenessä minuutissa mahdollisimman paljon. Pynnösen eteen tuotiin viisi litraa jäätelöä, josta hänen tuli syödä mahdollisimman paljon samassa ajassa. Koska Pynnöstä vastaan osallistui kaksi joukkuetta, joukkueilta laskettiin heidän yhteen laskettu syöntimäärä.

Ennen ottelua Pynnönen kertoi vinkkejä kisaajille, esimerkiksi kehotti juomaan kahvia tai muuta lämmintä juotavaa, koska jäätelö on kylmää. Kisaajat noudattivat hyvin vinkkiä ja pöydällä olevasta termarista kisaajat kävivätkin ottamassa kahvia tai kuumaa vettä itselleen. Myös kilpailun aikana kilpailijoille annettiin lisää lämmintä juotavaa.

Kisan lähdettyä käyntiin raikasivat kannustushuudot ja kilpailijat lähtivät kukin omalla tyylillään syömään jäätelöä. Ajoittain kilpailijoiden ilmeet näyttivät hivenen tuskaisilta, mutta pienen tauon jälkeen jäätelöä kauhottiin suuhun. Osa kaatoi kahvia jäätelön sekaan tai nousi seisomaan välillä. Katseet kuitenkin olivat hyvin keskittyneitä jokaisella kilpailijalla.

Kisan päätyttyä aplodit olivat paikallaan ja kilpailijoiden ilmeet olivat jopa osalla helpottuneita. Kisan jälkeiset fiilikset vaihtelivat. Muutama kisaaja totesi, ettei ainakaan hetkeen tule syömään jäätelöä, mutta kisaajille jäi yleisesti ottaen hyvä fiilis kisasta.

Sitten seurasikin kisan jännittävin hetki, eli voittajan julkistaminen. Pynnönen söi molemmat kulhonsa tyhjäksi, jolloin tulokseksi tuli 5 litraa. Joukkue yksi, johon kuului Antti Niemelä ja hänen poikansa Lassi Niemelä, sekä Atte Kitunen söivät yhteensä 5,5 litraa jäätelöä. Joukkue kaksi, johon kuului Luka Manninen, Jaakko Lahti, sekä Arttu Reponen söivät yhteensä 4,5 litraa jäätelöä. Voittajaksi kruunattiin joukkue yksi, jossa nuorin osanottaja Lassi sai ansaitusti kunniaa rohkeudestaan lähteä mukaan ja jäätelöäkin hän söi kokoonsa nähden hyvän määrän. Pynnönen naureskeli, että aina jokaiselle ”Alfalle” löytyy myös voittajansa ja kiitti kisaajia hienosta kilpailusta.

Pynnösellä itsellään on Joutsassa sukulaisia ja lapsuuden kesiä on tullut vietettyä esimerkiksi uikilla, josta ei ole pitkä matka hänen mummolaansa. Pynnönen tuli jo lauantaina Joutsaan sukulaisilleen ja oli kerennyt kiertelemään itsekin Joutopäivillä.

– Mielestäni tänä vuonna on ollut monipuolista ohjelmaa ja siitä iso plussa järjestäjille. Eilen olin katsomassa tukkilaismaratonia ja olisin tahtonut käydä katsomassa kepparikisan, kertoo Pynnönen hymyissä suin.

Pynnönen on tullut tunnetuksi Youtubeen tekemistään videoista, jossa hänen syömishaasteitaan seuraa yli 100.000 katsojaa. Hän on videoillaan syönyt esimerkiksi 150 pikkupullaa tai esimerkiksi kaikki Arnolds-munkit. Ei siis ihme, että ihmiset tunnistivat Pynnösen ja kilpailun jälkeen hän jäi ottamaan faniensa kanssa yhteiskuvia. Myös kilpailun aikana kamera kiinnitettiin puuhun, joten videota kilpailusta on luvassa.

Teksti: Milla Ristikangas

Kuva: Ilona Savitie

Jesse Pynnösen Youtube-kanava:

https://www.youtube.com/user/Mywor54/featured