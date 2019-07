Puheenvuoro: Marjotaipaleentien hoidosta

Marjotaipaleentien hoito on lainlyöty täysin. Keväällä tuli suuria lupauksia tien kunnostuksesta. Tie vedettiin traktorin perälevyllä kaikkein kuivimpaan aikaan muutamaa tuntia ennen rankkasateiden alkua. Sateiden jälkeen tie oli entistä huonommassa kunnossa. Sen jälkeen urakoitsija ei ole tietä kunnostanut. Paikallinen kuorma-autoilija on tasoitellut pahimpia paikkoja talkootyönä.

Kysynkin eikö urakoitsijalla, joka on tien hoidon ottanut hoitaakseen, ole mitään velvoitetta tai vastuuta tien kunnosta? Meidänkin taloudesta käy kaksi henkilöä Joutsassa töissä päivittäin. Tien kunnosta johtuen heidän on ollut pakko alkaa kulkea Mieskonmäen kautta Joutsaan töihin.

Rumputöiden jälkeen tie meni vaan huonompaan kuntoon. Tienkäyttäjän linjalle soittamisesta ei ole mitään hyötyä. Tuntuu, että urakoitsija on jostain syystä elyn pamppujen suosiossa. Syytä voidaan vaan arvailla. Tätäkö meidän on kärsittävä seuraavat viisi vuotta? Vaadin että asiaan on puututtava ylemmältä taholta.

Anssi Saari

Kirjoittaja on Marjotaipaleen asukas.