Pääkirjoitus: Joutopäivien tulevaisuus näyttää turvatulta, myös nuoret huomioitiin

Joutsan Joutopäivät on taas saatu juhlittua. Juhlien järjestelyt näyttivät onnistuneen varsin hyvin ja yleisökin oli löytänyt tiensä tapahtumiin. Joutopäivien järjestäjillä on moniakin syitä pitää rintaa rottingilla. Joutopäivät on nimittäin muihin pienten paikkakuntien kesätapahtumiin verrattuna omassa sarjassaan. Juhlien perinteet ovat koko valtakunnankin mitassa merkittävät. Ensimmäiset Joutopäivät järjestettiin vuonna 1972, eikä välivuosia ole tullut, joten parin vuoden päästä edessä ovat 50:nnet juhlajoutopäivät.

Toinen poikkeuksellinen piirre Joutopäivissä on ohjelmiston runsaus ja monipuolisuus. Kun normaalissa pienen maalaispaikkakunnan kesätapahtumassa saattaa olla puolen tusinaa eri ohjelmanumeroa, Joutopäivillä niitä on lähes puolensataa. Erityisen hienoa oli se, että lapset ja nuoret oli huomioitu aiempaa huomattavasti paremmin. Toivottavasti esimerkiksi perjantai-iltana Talomuseolla järjestetty Joutofest saa jatkoa tulevinakin vuosina.

Tämän vuoden Joutopäivillä olivat myös juhliin vanhastaan liittyneet vanhat maaseudun perinteet hyvin esillä, erityisesti Tukkilaismaratonin SM-kisojen yhteydessä. Joutopäivien perinnenäytöstenkin toivoisi heräävän entiseen loistoonsa. Kuten keski-ikäiset ja iäkkäämmät joutsalaiset muistavat, perinnenäytökset olivat erinomaisen kiinnostavia ja mieleenpainuvia ohjelmanumeroita.

Joutopäivien runsauden edessä tulee mieleen, pitäisikö juhlintaa jakaa useammalle viikonlopulle. Toisaalta näyttäviä tapahtumia riittää muutenkin, esimerkkinä tulevan viikonvaihteen Joutsa Chopper Show.

Yläkuva: Ilona Savitie.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.