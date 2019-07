Esko Manninen ja kuvia eläimistä – kirjastossa näyttely Kohtaamisia luonnossa

Esko Manninen tunnetaan paitsi kotiseutuhistorian tietoniekkana, niin myös taitavana valokuvaajana. Nyt hän on tuonut katsojien iloksi luonnonvaraisista eläimistä ottamiaan valokuvia kirjaston näyttelytiloihin. Näyttely on nimeltään Kohtaamisia luonnossa ja se avoinna pääkirjastossa 2.7.–9.8.

Nähtävillä on noin 40 kuvaa. Moni tilanne on ikuistettu kameralla kuin sattuman kauppaa. Esimerkeiksi voisi mainita kohtaamiset ilveksen ja ruisrääkän kanssa.

Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Garden Party Mainos: Joutorock Rautakauppala Joutsan Joutopäivät

Ilves vieraili Mannisen kotitalon pihassa, ja poseerasi hyvin rennosti kiirettä pitämättä. Kuvaaja käytti tilaisuuden hyväksi, otti 150 ruutua, joista parhaimmat pääsivät näyttelyyn.

Toinen hauska sattuma on ruisrääkkä, joka on hyvin piilotteleva ja vaikea kohde kuvata, vaikka se äänellään kuuluvasti olemassaolonsa muulle maailmalle ilmoittaakin. Luontokuvaajat ovat yleensä helteessä tämän vaikean kuvauskohteen kanssa, mutta Mannista vastaan sellainen käveli saunapolulla Sulkavalla. Lintu antoi kuvata itsestään 20 otosta.

Esko Manninen on saanut kohdata myös lapinpöllön viimeisenä neljänä vuotena useamman kerran vuodessa. Ehkäpä se pesii näillä seuduilla. Myös kalasääksen ja kanahaukan pesinnästä on kuvareportaasia. Paljon muitakin eläimiä on kuvaajan kamera ikuistanut.

Janne Airaksinen

Ruisrääkkää ei ole moni nähnyt, puhumattakaan että sellaisen tapaisi saunapolulla.

Lumikko.