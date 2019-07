Tommolan tilan puutarhasta inspiraatiota ja apua puutarhan laittoon

Etu-Ikolassa sijaitsevassa Tommolan tilan puutarhassa kukat kukkivat aikaisesta keväästä pitkälle alku syksyyn asti. Puutarhasta löytyy niin tuttuja, kuin myös harvinaisempiakin kukkia, jotka ovat toinen toistaan kauniimpia.

– Perennojen juuret talvehtivat ja kasvattavat uudet varret ja kukat seuraavana vuotena. Kertoo Eija Tommola, joka on toinen tilan omistajista.

Yhteensä pihalla kasvaa liki 3000 erilaista perennaa. Tilassa kokeillaan myös uusia kukkia. Jos ne viihtyvät pihassa hyvin niitä lisätään myyntiin. Voi olla, että kukka viihtyy vain yhdellä pienellä alueella, tai se viihtyy melkein missä vain ja näiden kokeilujen avulla Tommola osaa neuvoa asiakkaita.

– Näyttelypiha helpottaa neuvomaan millaisella alueella kasvi viihtyy, jolloin kukkamaasta on iloa pitkäksi aikaa, toteaa Tommola ja jatkaa, että joskus ihmiset mieltävät tietyt kukat tietyn värisiksi, vaikka samasta lajista löytyisikin erivärisiä vaihtoehtoja kuten esimerkiksi Päiväliljoista ja Iriksistä.

Päivälilja mielletään keltaisen tai punaisen väriseksi, vaikka se voi olla myös oranssihtavan värinen.

Puutarhan kukat on istutettu kohopenkkiin, jonka tarkoituksena on estää, ettei juuristo kärsi märkyydestä Tasaisissa kukkapenkeissä on vaarana, että kasvualusta jää syyssateiden jälkeen märäksi, jolloin pakkanen ja jääpolte tappaa näin taimet.

Tommolan puutarhassa kasvaa yksi erikoisuus: pihalta löytyy makean kirsikan puita, jonka viihtymisestä alueella oltiin hieman skeptisiä.

– Kun lähdimme kokeilemaan makean kirsikan istutusta monikaan ei uskonut sen viihtyvän tällä alueella, mutta toisin kävi, kertoo Tommola.

Tänä vuonna makeaa kirsikkaa tulee myyntiin sen kypsyttyä, eli noin heinäkuun puolenvälin aikoihin. Makeaa kirsikkaa voi käyttää esimerkiksi leivonnaisiin, syödä sellaisenaan, tai sitä voi hillottaa. Tommola suosittelee myös pakastamista varsineen ja sellaisenaan syömistä, koska kirsikat jäävät makeaksi jäisenäkin, eikä sokeria tarvitse lisätä.

Makea kirsikka on Tommolojen tilan harvinaisuus.

Moni innostuu kesällä laittamaan puutarhaa uuteen uskoon, mutta mitkä ovat yleisimpiä virheitä, joita tehdään puutarhaa istuttaessa tai suunnitellessa.

– Monesti ei kiinnitetä huomiota esimerkiksi siihen, koska kukka aloittaa kukinnan ja kauanko se kestää. Jos esimerkiksi mökille istuttaa kukkia kannattaa katsoa sellaisia kukkia, joiden kukinta on juuri silloin kun olette itse mökillä. Myöskin se, ettei rikkaruohoja kitketä huolella ennen istutuksen perustamista on usein harmillinen virhe, kertoo Tommola ja muistuttaa, että on tärkeää kokeilla ja katsoa millainen kasvi viihtyy alueella ja tykkääkö kasvi olla enemmän varjossa, vai auringossa. Karkea muistisääntö on, että suuret pehmeälehtiset kasvit tarvitsevat enemmän vettä ja viihtyvät varjossa tai puolivarjossa. Tommola kertoo auttavansa mielellään valitsemaan kukkia istutuksiin ja paikanpäälle voi tulla katsomaan mitkä kukat kukkivat minäkin aikana.

Paikalla käy myös paljon puutarhaharrastelijoita inspiroitumassa, sekä kysymässä ja jakamassa vinkkejä.

– On hauskaa vaihtaa kuulumisia ja vinkkejä heidän kanssaan, koska niistä oppii itsekin paljon uutta, kertoo Tommola.

Tommoloiden näyttelypuutarhassa on paljon erilaisia kukkia istutettuna.

Yläkuvassa: Eija Tommola.

Milla Ristikangas