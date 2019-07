Joutsa Chopper Show tulee taas – tapahtuman paikkana Valkoinen kartano keskellä taajamaa

Joutsa Chopper Show tuo kunnan keskustaajaman jälleen täyteen moottoripyöriä, motoristeja ja yleisöä 13.7. Nimensä mukaisesti Chopper Show tarkoittaa taidokkaasti rakenneltujen moottoripyörien näyttelyä, joka pidetään keskellä taajamaa sijaitsevan vanhan kartanon, Valkoisen kartanon, pihamaalla ja ympäristössä.

Luokkina näyttelyssä ovat Chopper, HD Chopper Custom, Classic Custom, Cafe racer/Flat track. Hot rod/Custom Car, Bicycle, Jury´s Choice. Yleisö saa äänestää mielestään tyylikkäintä ja kolmesta suurimmasta luokasta palkitaan kolme eniten ääniä saanutta ja muista luokista yksi eniten ääniä saanut.

Tuttuun tyyliin Chopper Show:n on luonut Tomi ”Lävi” Avikainen.

– Näyttelyssä on keskimäärin 120 moottoripyörää ja autoa. Yleisöä tapahtumassa liikkuu tuhannen ja kahden tuhannen välillä, tarkempaa arviota on mahdotonta sanoa. Talkooväkeä tarvitaan noin 30 henkeä kaiken pyörittämiseen, kertoo ennakkovalmistelut yksin tehnyt Avikainen.

Käytännössä koko taajama on yhtä suurta näyttelyaluetta, sillä moni katsoja tulee paikalle moottoripyörällä, joten bensiinihenkisille riittää kyllä silmänruokaa laajemmaltikin. Tapahtuma avautuu 13.7. puolen päivän paikkeilla ja kestää viitisen tuntia. Näyttely kalusto tuodaan sisään jo ennen puoltapäivää takakautta Hulikkalanpolun suunnasta.

Avikainen hankki viime vuonna Valkoisen kartanon omistukseensa yhdessä vanhempiensa kanssa. Käytännössä tämä paaluttaa Joutsa Chopper Show:n tapahtumapaikan Joutsan keskustaan vakituisesti. Nyt pidettävä Chopper Show on järjestyksessä 17. laatuaan.

Musiikista vastaa Knucklebone Oscar & The Chopper Show All Stars (Knucklebone Oscar, Mitja Tuurala, Big Mac Viinamäki, Black Matulah Mathlin). Dj:nä toimii Ricky Lostari. Ruokamyyntiä on tapahtumassa pop up -hengessä.

Janne Airaksinen