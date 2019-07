Joutsasta saa kämpän keskimäärin alle tonnilla per neliö

Joutsan seutukunnalla myynnissä olevien rivitalo- ja kerrostaloasuntojen keskihinta on 958 euroa neliöltä. Joutsan Seutu keräsi tiedot myytävistä asunnoista kesäkuun lopulla Oikotie-verkkopalvelusta.

Kaikkiaan kesäkuun lopulla myynnissä Joutsassa, Leivonmäellä ja Luhangassa oli Oikotie-palvelussa 22 rivitalo- tai kerrostalohuoneistoa. Näistä alle 30.000 euron hintaisia oli neljä, 30.000–50.000 euron hintaisia yhdeksän, 50.000–100.000 euron hintaisia kuusi ja yli 100.000 euroa maksavia kolme.

Halvin seudulla myynnissä oleva asunto on vuonna 1974 valmistunut 50 neliömetrin rivitalokaksio Leivonmäellä. Kyseisestä asunnosta pyydetään 18.000 euroa eli 360 euroa per neliö.

Asuntojen keski-ikä oli 32 vuotta, keskimääräinen koko 59 neliömetriä ja keskihinta noin 54.400 euroa. Huoneistoista 15 sijaitsee Joutsan kirkonkylällä, kuusi Leivonmäellä ja yksi Tammijärvellä. Kaikki Leivonmäellä ja Tammijärvellä myynnissä olevat asunnot ovat alle 40.000 euron hintaisia, kun taas seudun kalleimmat asunnot löytyvät kaikki Joutsan kirkonkylältä.

Joutsan kallein huoneisto on vuonna 2011 valmistunut 60 neliön rivitalokaksio, josta pyydetään 122.000 euroa. Kallein neliöhinta puolestaan on vuonna 2011 valmistuneella 49,5 neliön kerrostalokaksiolla, josta pyydetään 2.394 euroa neliöltä eli 118.500 euroa.

Myynnissä olevista huoneistoista 1970- ja 1980-luvuilla valmistuneita on seitsemän kummaltakin vuosikymmeneltä. 1990-luvulta on neljä huoneistoa, 2000-luvulta yksi ja 2010-luvulta kolme. Jakauma selittynee ainakin osin sillä, että rivi- ja kerrostalojen rakentaminen on paikkakunnalla ollut kiivainta juuri 1970- ja 1980-luvuilla.

Markku Parkkonen