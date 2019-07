Luhangan uusi kauppias Jarno Ankerman rakentaa parhaillaan venebensiiniasemaa – uusi ravintola avasi jo ovensa, majoitustilojakin on tulossa

Kauppias vaihtui Luhangan M-marketissa alle vuosi sitten syyskuussa, ja vuoden vaihteesta lähtien uusi kauppias Jarno Ankerman on rakentanut keskustaajamaan suoranaista palvelukeskittymää.

Hankittuaan M-marketin omistukseensa hän ensiksi otti hommaa ja uutta toimintaympäristöä haltuunsa, ja pani sitten vuoden vaihtuessa täyden vauhdin päälle. Kauppakiinteistön toisessa päässä ollut anniskeluravintola siirtyi rannanpuoleiseen päätyyn, ja toimii nyt nimellä Ravintola Reeti. Uusissa ravintolatiloissa on menneinä vuosikymmeninä toiminut muun muassa kauppa.

– Ravintola Reeti on avattu kesän alussa, ja juhannuksena meillä oli jo live-esiintyjä täällä, ja vajaalla sadalla asiakkaalla paikka täynnä. Pientä fiksausta on vielä jäljellä, mutta tämä oli saatava toimimaan mahdollisimman nopeasti, kertoo Ankerman.

Ravintola on kaksikerroksinen. Yläkertaan liittyy uusi ja laaja 50 neliön terassi, joka antaa järvelle päin. Alakertaan on tulossa oma ”bensahenkisten äijäparkki”, jonka kohderyhmänä ovat etenkin motoristit kesällä ja kelkkailijat talvella. Äijäluolaan on tulossa muun muassa biljardipöytä, ja sisustuksen teema liittyy moottoreihin.

Täysillä anniskeluoikeuksilla varustettu Reeti myy alkoholijuomien lisäksi keittolounasta noutopöytineen, pitsaa ja burgereita.

Tällä hetkellä Ankermanilla on työn alla rantaan tulossa oleva venetankkausasema, joka pitäisi tavoitteen mukaan olla käytössä jo viikolla 28 eli ennen heinäkuun puoltaväliä. Tälle kesälle tehdään pumput bensiinille ja dieselille sekä 20 metriä laituria. Loput 90-metrisestä laiturikokonaisuudesta rakentuu seuraavana suvikautena.

– Rannasta on ruopattu 800 kuutiota savea pois. Laiturin vieressä on nyt syvyyttä kolme metriä. Kokonaisuuden pystyy hahmottamaan jo nyt paalutuksen ansiosta, kertoo Ankerman viitaten satamatyömaahansa.

Venetankkausaseman jälkeen yrittäjä rakentaa kiinteistön entisiin baaritiloihin rinteen suuntaan majoitustiloja. Suunnitelmissa on tehdä neljä kahden hengen huonetta. Niille olisi jo nyt kysyntää, sillä esimerkiksi lähistöllä urakoivat työporukat ovat olleet majoituksen tarpeessa.

Ankermanin tulolla Luhankaan yrittäjäksi on ollut merkittävä työllistävä vaikutus. Rakennushankkeiden lisäksi ravintolan puoli työllistää nyt kesällä kaksi henkeä vakituisesti ja yhden kesätyöntekijän. M-marketin puoli työllistää sekin yhden vakituisen ja yhden kesätyöntekijän. Jatkossa kauppiasta nähdään yhä enemmän marketin kassakoneen takana, kunhan rakentamisen hektisen vaihe saadaan päätökseen.

– Talvi on aina hiljainen ja kesällä tehdään se varsinainen tulos. Hiljaisten tammi-helmikuun jälkeen kauppa on kuitenkin käynyt M-marketin puolella ihan kivasti. Valikoiman lisääminen on lisännyt myyntiä.

– Juuri erikoistumalla ja luomalla tällaisia palvelukeskittymiä varmistetaan pärjääminen, ettei elinkeinotoiminta ole täysin kyläkaupan varassa, toteaa Ankerman.

Ankerman on alun perin saapunut Luhankaan kesämökkiläiseksi vuonna 2012, ja hyvin pian Hepoluhtaan rakentamisen jälkeen hänestä alkoi tuntua siltä, että paikkakunnalla olisi helppo olla pitempiäkin aikoja.

Kokemusta liike-elämästä löytyy, sillä Ankerman on tähän asti toiminut rakennusalan yrittäjänä pääkaupunkiseudulla. Myös elintarvikealan kaupankäynti on tuttua.

Janne Airaksinen

Jarno Ankerman on avannut Luhangan keskustaajamaan uuden ravintolan.

Tähän kohoaa kovaa vauhtia venetankkausasema ja uutta laituria Päijänteen veneilijöille.

Ravintolan yläkertaan liittyy uusi iso 50 neliön terassi.

Katso video Ankermanin hankkeista: