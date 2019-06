Leiri viiden järjestäjän voimin

Pappistalolla järjestettiin Joutsan, Hartolan, Sysmän, ja Tammijärven helluntaiseurakunnan ja Itä-Päijänteen vapaaseurakunnan yhteinen lasten- ja nuorten leiri, joka kokosi yhteen noin 30 7–14-vuotiasta lasta ja nuorta viettämään kolme päivää kestävää leiriä yhdessä.

– Täällä on ensikertalaisia, mutta myös useampanakin peräkkäisenä vuotena leirillä olleita, kertoo Tammijärven helluntaiseurakunnan pastori Markus Vilpponen, joka toimii leirinjohtajana.

Joutsan Joutopäivät Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Garden Party Mainos: Joutorock Rautakauppala

Pappisissa on järjestetty kyseinen kesäleiri jo melkein kahdenkymmenen vuoden ajan. Leirin alkuaikoina 60-luvulla osallistujamäärä Sysmän Rantahakalassa on parhaimmillaan ollut jopa sata osallistujaa, kun lastenleiri on ollut loppumaisillaan ja nuortenleiri on puolestaan juuri alkanut. Leirillä on ollut lapsia lähiseuduilta, mutta myös kauempaakin.

– Osa lapsista näkee toisiaan vain leirillä, mikä tekee leiristä myös lapsille ainutlaatuisen kokemuksena, kertoo Vilpponen Leirillä on ollut ohjelmaa aina jalkapallosta makkaranpaistoon nuotiolla.

Leirillä järjestettiin myös leiriolympialaiset, jossa lajeina oli esimerkiksi tulitikunheittoa ja tarkkuusheittoa hernepusseilla. Lapset ovat viihtyneet leirillä. Leirin kohokohta on ollut yhdessäolo, sekä uiminen ja saunominen. – Muutamilta leiriläisiltä kun olen kysynyt, mikä on ollut lempiasia leirillä, niin yhtä tiettyä asiaa ei ole noussut esille, vaan kokonaisuus on jotain mikä pitää itse kokea toteaa Vilpponen. Vilpposella sen sijaan nousee heti yksi lempiasia tältä leiriltä.

– Meillä on ollut iltaisin mahdollisuus näyttää omia taitojaan tai kertoa jotain. Osa ensikertalaisista piti meille spontaanisti näytelmän ja yhtä isoja aplodeja ei ole leirillä kuultu.

Leiri loppui vanhempien kanssa yhteiseen iltanuotioon