Haihatus pistää parastaan juhlavuoden kunniaksi

Haihatuksessa laitetaan viimeisiä taideteoksia kasaan, kun ensi lauantaina vietetään Haihatuksen 20:nen kesänäyttelyn avajaisia. Näyttelyyn on haluttu tuoda mukaan uusia taiteilijoita ja lisäksi uutta taidetta jo aikaisemminkin nähdyiltä taiteilijoita. Luvassa on taas mitä erikoisempi kattaus nykytaidetta, joka pistää miettimään ja ihmettelemään taiteen moninaisuutta.

Teemana tänä vuonna on kohtaukset, jonka voi ymmärtää monellakin eri tavalla ja se onkin antanut taiteilijoille enemmän tilaa laittaa luovuuttaan peliin. Teoksia on tuttuun tapaan valittu hyvin monipuolisesti ja niiden äärelle pysähtyy helposti. Osa teoksista käsittelee haastaviakin aiheita, kuten esimerkiksi sarjakuvataiteilija Emmi Valveen teoksessa Armo, joka kertoo psykoosista selviämisestä. Joukkoon mahtuu myös hauskoja ja värikkäitä teoksia, kuten Kalle Turakka Purhosen einespizzoista koottu perhonen ja Marika Kaarnan värikäs Grimmin veljesten Makea puuro -tarinasta innostuksensa saava Burnout-teos.

Emmi Valveen teos Armo.

Taiteilijat ovat hyödyntäneet teoksissaan monipuolisesti erilaisia taiteen tyylejä vesiväristä muovipulloihin, sekä sarjakuvasta videokuvaukseen ja teoksia on pystytetty niin sisä- kuin ulkotiloihin. Osa teoksista ottaa myös Haihatusmaiseen tapaan kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin ja ihmissuhteisiin.

Koska kyseessä on Haihatuksen 20. kesänäyttely Haihatuksessa järjestetään erilaista ohjelmaa. Luvassa on esimerkiksi opastettuja kierroksia sekä taiteilijoiden ja kuntalaisten omien suosikki teoksien esittelyä. Kesänäyttelyn koonneet kuraattorit ovat myös aiempaa enemmän paikalla, ja he kertovat mielellään esimerkiksi teosten takana olevista tarinoista. Haihatuksessa kesä tulee ainakin olemaan kohtaamisten ja taiteen täyteinen.

Milla Ristikangas

Ylimmässä kuvassa Marika Kaarnan teos Rouva/Madame.

Haihatuksen perustajan Raimo Auvisen tölkeistä rakentama mielen tornitalo.

Haihatuksen taiteilija Ben Nozbrachevin Idle Idol -teoksesta tykkäsi myös Purhonen.