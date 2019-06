Pärnämäen ja Mieskonmäen suunnalla epäilyttävä auto

Mieskonmäen suunnalla on eilen havaittu auto, joka oli käynyt kotien ja mökkien pihoissa ja yhden silminnäkijän mukaan ajanut kovaa vauhtia tiehensä, kun on havainnut ihmisiä paikalla. Myöskin Pursulantiellä ja Saparontiellä on ilmeisesti varastettu omaisuutta.

Poliisista todetaan tällaisista autoilijoista ilmoituksia tulevan viikoittain. Tarkkaavaisuus on kuitenkin suositeltavaa ja poliisista kehotetaan tarkistamaan ovien lukossa olo. Jos kuitenkin on epäilystä liikkujien aikeista, kannattaa olla poliisiin yhteydessä.