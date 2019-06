Täydellinen taloyhtiö, joka ei ole ihan Onnenpesä-nimensä veroinen – hulvatonta komediaa Leivonmäellä Teatteri Kuhauksen ensi-illassa

Eipä tiedä onnellinen nuoripari Pete ja Titta, mikä on edessä, kun he muuttavat vaimon synnytyksen aattona Taloyhtiö Onnenpesään. Kaikki näyttää täydelliseltä, mutta vastassa onkin taloyhtiön hallitus, joka on miinoittanut asujaimiston elämän toinen toistaan järjettömimmillä säännöillä.

Tässä on kehyskertomus Rami Saarijärven erinomaisessa käsikirjoituksessa, jonka ensi-ilta oli Teatteri Kuhauksen toimesta maanantaina Leivonmäen Urheilutalolla. Samalla polkaistiin käyntiin kesäkauden näyttämösesonki seutukunnalla ja Marjatta Riihiahon esikoisohjaus.

Kun tarkemmin asiaa miettii, niin taloyhtiöiden elämä tarjoaa herkullisen astian ammentaa omituisia sattumuksia. Tiedämmehän tarinoita mitä omituisimmista kyttääjistä, jotka tarkkailevat muiden elämää verhojen takaa, kuuntelevat korvat höröllä mitä seinien läpi kuuluu ja iskevät heippalapuilla salamaakin nopeammin. Usein käytetty termi on ”kerrostalokyttääjä”, ja he kokevat olevansa vastuullisia ihmisiä, sillä ilman sääntöjä elettäisiin kuin pellossa.

Käsikirjoitus on siten tarttunut tosielämään, ja vain säätänyt sitä hulvattomampaan suuntaan. Vai mitä ajattelette kaiken kattavasta taloyhtiön Sääntökirjasta, musiikin kuuntelun kontrolloimisesta desibeli-mittarilla, naapurin pyykin haistelusta ja kuivuusasteen tunnustelusta? Eihän näin tapahdu oikeasti, eihän? Jätepusseja ainakin oikeasti availlaan ja tutkitaan ihan tosielämässäkin. Mutta onneksi tässäkin kertomuksessa kaikki ei ole sitä mitä voisi alkuun kuvitella.

Kuhauksen luottonäyttelijät Toni Peiponen ja Sirkka Virtanen esittävät varmoin ottein elämänmyönteistä nuorta paria, joka tajuaakin, että kohti on syöksymässä asteroidi hallituskolmikon (Olli Syvälä, Helena Gyldén, Iiris Ilmonen) muodossa. Tässä ovat keskeisimmät hahmot, jotka pelaavat näytöksessä hyvin yhteen. Reijo Ahosen ja Elina Virtasen roolisuoritukset toimivat hyvin niinä muutamina järkevinä, mutta taloyhtiön toimintaan perin juurin kyllästyneinä ihmisinä.

Pirkko Teppola tekee kokeneen oloisesti äreän evp-kätilön roolinsa. Janna Niemelän hahmo nimeltä ”Ruoska” sai ehkä hersyvimmät naurut esille yleisöstä, tämän hahmon esilletuloa kannattaa odottaa. Hänellä on myös kaksoisrooli postikantaja-Sipenä. Lopuksi todettakoon, että seutukunnan näyttämötaivaalle on syttynyt uusi kyky Tuuli Astikaisessa. Vilpitön ja aurinkoinen tubettaja Tintti Aalto oli Astikaiselta jotakuinkin täydellistä hipova roolisuoritus eläytymisineen.

Teatteri Kuhaus, Täydellinen taloyhtiö. Leivonmäen Urheilutalo. Esitykset ke 26.6., pe 28.6., su 30.6. kaksi näytöstä, ti 2.7., ke 3.7., ma 8.7., ti 9.7., to 11.7. ja la 13.7. kaksi näytöstä.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa mahassa kääryleeksi nimetty vauva tekee tuloaan, ja nuoripari Titta (Sirkka Virtanen) ja Pete (Toni Peiponen) ovat onnensa kukkuloilla muuttamassa uuteen taloyhtiöön. Todellisuus onkin sitten toista kuin täydellinen onni ja auvo.