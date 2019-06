Kokousuutisia: Keskiselle ja Kuurneelle Yksityistie-ansiomerkit

Kesäniemen yksityistien tiekunnan vuosikokous pidettiin toukokuun lopulla Marja- ja matkailutila Salviassa Tammijärvellä.

Kokouskäsittelyssä olivat normaalit vuosikokousasiat. Tämän lähes 80 osakasta käsittävän järjestäytyneen yksityistien käytännön asioita hoitaa hoitokunta, johon kuuluvat puheenjohtajana Heikki Paananen sekä jäseninä Erich Iwanow, Heikki Kuurne ja Timo Tommola. Tiekunnan asioiden hoito on sen perustamisesta lähtien perustunut aktiiviseen talkoohenkiseen toimintaan. On pidetty yhdessä ja yksituumaisina huolta tien kunnosta niin kesällä kuin talvellakin. Samassa hengessä on hoidettu taloudellisen ja muutkin Kesänimen tiehen liittyvät velvoitteet. Talviaikaan tieyhteys muodostuu tämän tien kautta jäätietä myöten Luhangan kirkonkylään ja lyhentää merkittävästi Lempäänkylän ja osittain Tammijärvenkin kylän asukkaiden asiointimatkaa kunnan keskustaan.

Vuosikokouksen yhteydessä luovutettiin Suomen Tieyhdistyksen Yksityistie-ansiomerkit Mirjami Keskiselle (kuvassa kesk.) ja Pentti Kuurneelle (oik.), jotka molemmat ovat omalta osaltaan edesauttaneet tiekunnan toimintaa ja olleet siten hyvänä esimerkkinä myös muille. Ansiomerkkien kautta tiekunta on halunnut osoittaa näin arvostusta molemmille henkilöille. Merkit luovutti Heikki Kuurne (vas.).

Heikki Kuurne