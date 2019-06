Joutsan valtuusto erotti perusturvalautakunnan – poikkeuksellinen ratkaisu syntyi äänin 13–11

Joutsan valtuustossa ei aikaisemmin ole tiettävästi lautakuntaa erotettu, mutta maanantaina niin tapahtui. Harvinainen tapahtuma kiinnosti niin paljon, että yleisöäkin kertyi valtuustosaliin enemmän kuin miesmuistiin.

Erikseen perustettu tilapäinen valiokunta oli esittänyt perusturvalautakunnan erottamista. Lea-Elina Nikkilä (vihr.) teki vastaesityksen, että valtuusto ei erota perusturvalautakuntaa. Esitystä kannattivat Iiris Ilmonen (kok.), Timo Hännikäinen (kok.), Jussi Lehtonen (ps.) ja Terhi Toivonen (kok.).

Asiassa käytiin äänestys ja äänin 13–11 valtuusto päätti tilapäisen valiokunnan esityksen mukaisesti ja perusturvalautakunta erotettiin. Ilmonen ja Nikkilä ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteen. Nyt asiassa edetään siten, että erotetut luottamushenkilöt pysyvät toimessaan, kunnes uusi perusturvalautakunta on valittu. Tämä tapahtuu elokuussa.

Äänestystulos meni yllättävän tiukille, ja sitä edelsi runsas keskustelu, jossa paljon käytettiin puheenvuoroja myös erottamista vastaan. Ongelmaksihan oli koettu nyt erotetun perusturvalautakunnan ilmapiiri, jonka heikentämisestä oli nostettu pramille lautakunnan jäsen Kalle Willman (vihr.).

Lautakunnan erottamista valmistellut tilapäinen valiokunta on listannut esitykselleen useita syitä. Perusturvalautakunnan kokouksissa on tapahtunut lautakunnan jäsenen tähänastisen toimikauden ajan jatkunut osin uhkaileva ja luottamushenkilölle sopimaton ja epäkunnioittava käytös esittelijöitä ja osaa lautakunnan jäseniä kohtaan.

Monien kokousten huomiota herättänyt venyminen ja oikaisuvaatimusten ja valitusten poikkeuksellisen suuri määrä kertovat omalta osaltaan nykyisen lautakunnan työskentelyn ja päätöksenteon ongelmallisuudesta. Oikaisuvaatimukset ja pitkiksi venyneet perusturvalautakunnan kokoukset ovat koituneet kunnalle taloudellisesti poikkeuksellisen kalliiksi.

Etenkin kohtaan, mitä tarkoittaa taloudellisesti poikkeuksellisen kalliiksi koituneet kokoukset, tartuttiin useamman valtuutetun suulla haluten tietää summia. Myös yleisö kyseli tämän perään kokouksen jälkeisissä keskusteluissa, sillä tähän asiaan ei vastattu virkamiesten tai poliitikkojen taholta.

– Luin itse vasta lehdestä, että kokoukset olisivat muodostuneet kalliiksi, ihmetteli perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sari Hovila (kesk.).

Skismasta oli pyydetty lausunto työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskiselta, jonka mukaan Willmanin toiminta ja käyttäytyminen eräitä yksittäisiä lausumia lukuun ottamatta on lautakunnan jäsenen asemassa ollut sallittua ja hyväksyttävää. Lautakunnan jäsenelle ei aseteta missään säännöksessä aktiivisuuden tai esitysten, huomautusten tai selvityspyyntöjen tekemisen maksimirajaa.

– Onko henkilö liian lahjakas, siksikö hänestä eivät virkamiehet pidä? En löydä asiassa kiusaamista tai uhkailua. Ja kyllä kunnasta löytyy paljon muutakin mikä on kalliiksi käynyt, totesi muun muassa Hännikäinen omassa Nikkilän vastaesityksen kannatuspuheenvuorossaan.

Keijo Suomalainen (sd.) luotti omassa puheenvuorossa enemmän omista valtuutetuista muodostettuun valiokuntaan kuin ulkopuolisten lausumiin. Ilmonen taas muistutti viitaten Willmanin lääkärikokemukseen, että asiantuntijuus on iso asia, jota viranhaltijoidenkin pitäisi kunnioittaa.

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja Matti Kallioinen (kd.) totesi, että valiokunta teki hänen mielestään perusteellista työtä, ja muistutti sanonnasta ei savua ilman tulta.

– Tahdon vielä varmuuden vuoksi sanoa, että tilapäinen valiokunta on todennut perusturvalautakunnan työskentelyn suurimmalta osin asialliseksi. Valiokunta on siis kirjannut ylös sen, mitä kuuli ja näki eli ei kirjannut omia mielikuviaan tai mielikuvituksensa tuotteita, eikä ole halunnut toimia ketään vastaan, vaikka sellaisiakin väitteitä on matkan varrella esitetty.

Pitkässä kokouksessa valtuusto teki myös muita päätöksiä. Valtuusto päätti myöntää eron Tiina Soilulle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Ilmosen esityksestä tarkastuslautakunnan jäseneksi valittiin Ansa Avikainen ja varajäseneksi Riku Flink valtuustokauden loppuun.

Valtuusto myönsi 165.000 euron lainantakauksen Pohjois-Hartolan vesiosuuskunnalle. Joutsan sote-keskuksen rakennusurakan toteuttajaksi päätettiin Insinöörityö Hentinen Oy.

Valtuusto hyväksyi Joutsan tilinpäätöksen viime vuodelta ja että toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus. Myös tarkastuslautakunnan arviointikertomus kuultiin.

Poimintoja valtuustoryhmien tilinpäätöksen kommenteista:

Keskusta (Maija Salonen): Tilinpäätös osoittaa, että kaikista organisatorisista ja ulkoa tulleista paineista ja vastoinkäymisistä huolimatta töitä ns. lattiatasolla on tehty hyvällä asenteella ja vastuullisesti.

Kokoomus (Iiris Ilmonen): Joutsan kunnan pitää aktiivisesti pyrkiä eroon kiinteistöistä, joita ei kunnan palvelutuotannossa tarvita. Vuonna 2018 tässä onnistuttiin Kumpulan osalta. Kiinteistöstrategiasta löytyy lisähommia tällekin vuodelle.

SDP (Leo Niinikoski): Toivottavasti rivimiehet ja naiset jaksavat ja johtajaruletti rauhoittuu. Teknisen toimen ja kiinteistöjen osalta tilanne on vähän jakomielinen. Kunnalla on runsaasti neliöitä, mutta siitä huolimatta on ryhdyttävä suureen rakennusinvestointiin. Sotekeskus on rakennettava, mutta turhien ja tyhjien kiinteistöjen myyntiä ja purkamista on tehostettava kustannusten karsimiseksi.

Perussuomalaiset (Jussi Lehtonen): Teimme Joutsassa hyvän tuloksen, mistä tietenkin kiitos kuuluu kaikille. Mutta eihän me voida missään nimessä turvallisin mielin jatkaa kohti tulevaisuutta. Tässä vaiheessa näyttää, että kuntien menot kasvavat pelkästään uusien hallitusohjelmakirjausten myötä noin 650–700 miljoonaa euroa. Kompensointia on luvattu, mutta toteutuuko täysimääräisesti.

Vihreät (Lea-Elina Nikkilä): Toimintakertomus ja tilinpäätös on hyvin laadittu ja seikkaperäinen. Paikoin toivoisin lisää täsmällisyyttä esiteltäessä tavoitteiden toteutumista annettujen mittareiden suhteen.

Kristillisdemokraatit (Matti Kallioinen): Itse vuosikymmeniä johtavana viranhaltijana julkisoikeudellisessa yhteisössä olleena ei voi kuin ihmetellä, kuinka hyvin kunta selvisi niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti vuodesta 2018 poikkeuksellisen monista viranhaltijamuutoksista huolimatta.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Valtuustosaliin jouduttiin etsimään lisää tuoleja, koska yleisöä tuli niin runsaasti paikalle. Arvatenkin ratkaisut perusturvalautakunnan tulehtuneessa tilanteessa saivat aikaan poikkeuksellisen kiinnostuksen.