Jouni Lavia teki joutsalaisille juomalaulun – laula ystävien kanssa, sillä liian monta murheenlasta multiin laitetaan

Joutsa tunnetaan sahtipitäjänä, ja sehän tarkoittaa sitä, että tätä jaloa juomaa nautitaan useinkin kaveriporukoiden kanssa. Tunnelmaa voi nyt entisestään kohottaa juuri joutsalaisille sävelletyllä juomalaululla, sillä sellaisen on nyt säveltänyt paikallinen tunnettu muusikko Jouni Lavia. Joutsalainen juomalaulu on juuri julkaistu kahtena versiona digitaalisesti internetin musiikkipalveluissa kuten Spotify ja iTunes, ja musiikkivideo löytyy Youtubesta.

Lavian tekemässä juomalaulussa unohdetaan murheet ystävien kanssa sahtituoppia kallistellessa. Huomisesta ei huolita, eikä karua arkea muistella, sillä liian monta murheenlasta on laitettu multiin.

– Idea lähti juomalaulun puutteesta. Se oli vähän kuin tilaustyö minulle itselleni, sillä jos aikaisemmin entisaikojen muusikko on sellaisen jo säveltänyt, niin minulla se ei ole ollut tiedossa, taustoittaa Lavia.

Kun juomalaulua sävelletään, niin sen perusidean tulee olla yksinkertainen, jotta sitä voi porukalla hoilata, ja kertosäkeen pitää olla iloisen tarttuva. Ideointi kaikkine hiomisineen ja sovituksineen on kestänyt noin vuoden päivät.

Versioita on tehty kaksi, traditionaalinen ja sitten niin sanottu remix-versio. Biisi on äänitetty Poprock Musiikkitalo -nimisessä studiossa Jyväskylässä.

– Kahta versiota voi ajatella myös ajallisessa perspektiivissä. Traditionaalinen versio on soitinnokseltaan perinteinen kitaran, viulun ja haitarin pohjalta tehty. Sen voi periaatteessa soittaa vaikka skiffle-musan hengessä, kun sahti on kirvoittanut kielen kannat. Näin se edustaa hieman vanhempaa perinnettä.

– Ahosen Tommi Musiikkitalosta ehdotti, että tehdään biisistä samalla myös niin sanottu remix-versio. Se tarkoittaa, että biisiin lisätään digitaalisia elementtejä korostamaan rytmiikkaa. Dancepop-versio voisi olla juomalauluperinteen siirtämistä tälle vuosituhannelle. Rytminen elementti on vahva ja pistää jalan vipattamaan. Toimiakseen tässä tarkoituksessa vaaditaan äänentoistolta riittävää tehoa, kertoo Lavia.

Irlantilaismusiikkivivahdetta sisältävä juomalaulu on tehty ylpeässä joutsalaisessa kotiseutuhengessä. Lavia pitää sahtikulttuuria hienona paikallisena juttuna ja tehty laulu on ylistystä sille. Sen on tarkoitus olla myös osa joutsalaista pelimanniperinnettä, joka on kytkötkissä sahtiperinteeseen. Lavia vertaa tätä suomenruotsalaisten snapsilauluperinteeseen.

Juomalaulu korostaa entisestään Joutsan mainetta sahtipitäjänä, joten samalla Lavia tulee tehneeksi myös kuntamarkkinointia vapaaehtoispohjalta.

– Missä sahti, siellä laulu ja soitto. Missä laulu ja soitto, siellä kaiken inhimillisen kulttuurin siemen ja laajempi katsanto ja ymmärrys, pohtii Lavia syvällisesti.

Biisi on julkaistu 13.6. digitaalisesti internetin musiikkipalveluissa. Cd-single on tullut painosta 17.6. Joutsalaisten juomalaulu löytyy netistä myös Youtubesta. Musiikkivideossa Lavia tekee sahtia Saaren Ismon kanssa. Video on tästä keskiviikosta lähtien ollut kaikkien katsottavissa.

Janne Airaksinen

Joutsalainen juomalaulu (säv. ja san. Jouni Lavia)

Intro

1.

Vaikka elämä on karua

murheet josku unohdetaan.

Silloin ystävien kanssa

sahtituoppi kohotetaan

Välike

2.

Se vain on meille varmaa,

vaikka kuinka pohdiskellaan

tää kaikki päättyy aikanaan,

nyt kannut kallistellaan.

b-osa

Murheita muistelin,

mut miksi niitä jäisin suotta

monta vuotta

yksin suremaan.

Horjuin ja luistelin

ja siksi tahdon järjen jäisen

ystäväisen

kanssa sulattaa.

Kerto2x

Sahti juodaan

ja sitten lauletaan,

sillä liian monta murheen

lastamultiin laitetaan…

Nyt me juodaan….

Välike

3.

Koska elämä on karua

eikä tiedä huomisesta.

Kun alkuun kerran päästy on

nautimme juomisesta.

b-osa

Murheita muistelin….jne

Kertosäe 4x

Sahti juodaan….

Nyt me juodaan…

Katso kappaleen videot täältä: