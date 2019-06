Tepu ja Mikko 50. kerran Jukolassa

Joutsalaiset pitkän linjan suunnistusharrastajat Teuvo ”Tepu” Slant (kuvassa vas.) ja Mikko Hännikäinen (oik.) kilpailivat viime viikonlopun Jukolan viestissä Kangasalla normaalia juhlavammissa tunnelmissa, sillä molemmille herroille tämän vuoden kisa oli viideskymmenes Jukolan viesti. Slantille kyseessä oli viideskymmenes peräkkäinen Jukola – hän on siis aloittanut vuonna 1970. Hännikäinen puolestaan aloitti vuotta aiemmin, 1969, mutta häneltä on jäänyt yksi vuosi väliin. Slantin kaltaisia peräkkäin 50 Jukolaa juosseita suunnistajia on Suomessa vähän yli 20.

Slant kilpaili perinteiseen tapaansa Pönttövuoren Peikkojen joukkueessa ja oli omalla osuudellaan sijalla 553.

Itä-Päijänteen Rastin ykkösjoukkue suunnisti sijalle 492. Joukkueessa olivat Ilari Suuronen (omalla osuudella 1043.), Arto Vainiomäki (539.), Marko Hartonen (474.), Kimmo Hytönen (630.), Risto Pura (829.), Martti Kuitunen (446.) ja Jere Rossi (430.).

Itä-Päijänteen Rastin kakkosjoukkue oli tuloksissa sijalla 1052. Joukkueessa olivat Oscar Vehviläinen (1229.), Asko Weijo (1730.), Atte Olkkonen (982.), Mikko Hännikäinen (1025.), Lauri Laine (1216.), Marko Pynnönen (768.) ja Heikki Peltonen (903.).

Markku Parkkonen

Yläkuva: Pirjo Slant.