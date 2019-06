Joutsan kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Lea-Elina Nikkilä on valittu viime viikonloppuna vihreiden puoluehallitukseen jatkokaudelle Porissa käydyssä puoluekokouksessa. Nikkilä on toiminut puoluehallituksessa 2017-2019 ja nykyinen kausi on 2019-2021. Nikkilä on toiminut myös vihreiden puoluevaltuustossa vuodet 2012-2017.

Milla Ristikangas