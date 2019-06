Joutsassa useita sinilevähavaintoja

Angesselällä on havaittu sinilevää. Facebookin Joutsa-ryhmässä käydyn keskustelun mukaan sinilevää on havaittu kolmena viime vuotena, mutta tänä vuonna sitä on havaittu enemmän kuin moneen vuoteen. Myös Kotkatselällä, Lankiasalmella ja Vallaspellossa on havaittu sinilevää.

Järviwikin mukaan, jos vedessä on havaittu sinilevää sitä ei saa käyttää löyly-, juoma-, ruoka- tai tiskivetenä edes keitettynä. Myöskään syötäväksi tarkoitettujen kasvien kasteluun vettä ei suositella käytettävän. Sinilevä voi aiheuttaa ihmisille esimerkiksi allergisia iho-oireita, kuumetta tai yleistä pahoinvointi. Jos epäilet uineesi vedessä, jossa on saattanut esiintyä sinilevää, peseydy kunnolla puhtaalla vedellä ja tarvittaessa ota yhteys lääkäriin.

Sinilevä näyttää vedessä vihertäviltä tai kellertäviltä hiukkasilta ja rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja ja tyynellä ilmalla samanvärisiä levälauttoja, jotka kasautuvat rannoille. Levämassaa voi kokeilla tikulla ja jos massa hajoaa hippusina veteen, kyseessä on hyvin todennäköisesti sinilevää.

Runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kunnan terveystarkastajalle, joka vahtii vesien kuntoa ja Järviwiki.fi palvelusta voit nähdä koko suomen sinilevätilanteen.

Milla Ristikangas