Talomuseon kokoelmat digitaalisesti talteen

Joutsan Kotiseutuyhdistys on saanut keväällä Museovirastolta 6 500 euron avustuksen kokoelmien hallintaan ja hoitoon. Joutsan Kotiseutuyhdistyksen sihteeri Tiina Seppälä sanoo tuen myöntämisen olleen heille kuin lottovoitto. Muutama vuosi sitten Mervi Ruokola-Parkkonen aloitti esineistön inventoinnin, jota nyt jatketaan tuella palkatun ammattilaisen voimin.

– Tekemätön homma tämä olisi ilman tukea ja ammattilaista, toteaa Seppälä.

Seuraavan kolmen kuukauden aikana jyväskyläläinen Ella Järvinen luetteloi ja dokumentoi Talomuseon esineistöä. Järvinen valmistui viime syksynä Jyväskylän yliopistosta kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksesta pääaineenaan taidehistoria. Joutsan kokoelmien luettelointia Järvinen odottaa malttamattomana.

– Ideana on, että pyrin täällä tekemään luetteloinnin siten, että tiedot on lopulta helppo syöttää tuohon uuteen järjestelmään vanhan järjestelmän, Polydocin kautta. On siis onni, että tälle kesälle saatiin rahaa kokoelmien luettelointiin ja päästään ensimmäisten joukossa olemaan mukana tällaisessa, Järvinen sanoo.

Digitaaliseen muotoon tallentaminen on nykypäivää, jonka Järvinenkin näkee erittäin hyvänä asiana. Kun tiedot ovat tallennettuna myös digitaalisesti, on olemassa ikään kuin varmuuskopiot vanhojen luettelokirjojen lisäksi. Kun pääkirjaan luetteloidut esineet on tallennettu, aloittaa Järvinen talomuseon esineistön läpikäymisen huone kerrallaan. Työnsarkaa riittää, sillä rakennuksista löytyy satoja esineitä.

– Rakennan tänne kuvausnurkkauksen, jossa jokainen esine kuvataan ja luettelomerkki laitetaan kuntoon, kertoo Järvinen.

Järvisen työ on melko itsenäinen rupeama, jota hän välillä tekee myös etänä tietokoneen ääressä. Joutsan talomuseolla Järvinen ei ennen työsopimuksen kirjoittamista ollut vieraillut, mutta sosiaalisen median kautta paikka on jo tullut tutuksi.

– Täällä on ihana työympäristö ja puitteet ja selvästi paikasta halutaan pitää huolta. Tähän on kiva antaa oma työpanos ja kerryttää itselle hyvää työkokemusta, tuumaa Järvinen.

Uusi kokoelmanhallintajärjestelmä parantaa merkittävästi kokoelmatietojen saatavuutta asiakkaille, kun aineistoihin liittyvät tiedot voidaan jatkossa julkaista verkkoselailuun valtakunnallisessa Finna-palvelussa.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuvassa seuraavien kolmen kuukauden aikana Ella Järvinen käy talomuseon esineistön läpi huone kerrallaan digitaalista luettelointia varten.