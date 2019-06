Elvera Oy kouluttaa uusia energiaverkonrakentajia häiriönkorjauksiin

Tavallinen sähkönkäyttäjä ei saata aina muistaa, että jossain on valmiudessa energiaverkonrakentajia, joiden yhtenä tehtävänä on varmistaa, että sähkökatkokset ovat mahdollisimman lyhyitä. Joutsan ja Luhangan alueella nämä ammattilaiset ovat mikkeliläisen Elvera Oy:n palkkalistoilla. Elvera Oy kärsii kuitenkin työvoimapulasta, ja yhtiö on aloittanut toimet tilanteen parantamiseksi.

– Emme voi jäädä odottamaan toimettomana työvoimatilanteen paranemista, vaan totesimme, että meidän on käytävä tuumasta toimeen. Siksi aloitamme energiaverkonrakentajan RekryKoulutuksen. Yhtiöstämme eläköityy lähivuosien aikana 15 verkostoalan ammattilaista vuodessa ja haemme heidän tilalleen uusia osaajia. Kaikki tämän koulutuksen hyväksyttävästi suorittaneet palkataan yritykseemme töihin, toteaa Elvera Oy:n toimitusjohtaja Arto Nieminen.

Elvera Oy tuottaa rakennus-, huolto-, ja vianhoitopalveluita eri verkkoyhtiöille. Yrityksen tärkein tehtävä on osallistua sähköverkkojen huoltovarmuuden ylläpitoon niin lumikuormien kuin myrskytuultenkin aiheuttamien jakeluhäiriöiden korjaamiseksi. Häiriönkorjaustyö on työvoimavaltaista fyysisesti sekä henkisesti vaativaa työtä.

Yhtiö hakee nyt RekryKoulutuksen kautta uusia energiaverkonrakentajia useille eri paikkakunnille, ja Joutsaan kohdalla on maininta kahdesta työntekijästä. Lukumääräisesti isoin ryhmä kahdeksan henkilöä saa paikan Mikkeliin.

Rekrytointi-ilmoituksen mukaan koulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alla oleville työnhakijoille. Koulutukseen osallistuvilta henkilöiltä odotetaan kohtuullista fyysistä kuntoa ja ”erämiehen” asennetta ulkotyöhön. Yhtiön mukaan työtä tehdään joka päivä kaapeliojassa tai ilmajohdon pylväissä, joten varsinaista syvällistä sähköteknistä teoreettista osaamista ei tarvita. Työ soveltuu niin naisille kuin miehille, joilla on motivaatiota fyysiseen työhön.

Koulutus toteutetaan teoriajaksojen osalta Etelä-Savon ammattiopiston Mikkelin toimipisteessä ja käytännön työssäoppimisjaksot suoritetaan Elveran töissä eri maantieteellisillä alueilla kuten Mikkelissä, Mäntyharjulla, Lievestuoreella, Joutsassa, Haminassa ja Kotkassa. Koulutusjakso on 4,5 kuukautta ja se antaa henkilöille valmiuden tehdä töitä työryhmän jäsenenä.

Janne Airaksinen