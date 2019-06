Päiväleirillä tutustuttiin luonnon ihmeisiin

Rutalahden nuorisoseuran talolla on viimeisen viikon ollut kuhinaa, kun 25 alakouluikäistä on tutustunut lähiympäristöön kolmen ohjaajan opastamana. Kaikki ohjaajat ovat biologian opettajaopiskelijoita Jyväskylän yliopistosta. Jyväskylän kesäyliopiston organisoima päiväleiri osoittautui niin suosituksi, että tänä vuonna niitä järjestetään kaksi ja molemmat ovat täynnä. Toista kertaa leirin teemana on luonto. Leiriohjelmaan on kuulunut hyönteisten tutkimisen lisäksi muun muassa leikkimistä sekä retki Koskikaran kierrokselle kansallispuistoon.

Serkukset Aada Alakoski ja Lumi Lindqvist pohtivat mikroskoopin ympärillä, montako jalkaa heidän kuoppapyydyksestään löytämällä selkärangattomalla oikein on. Kaksikon mielestä leirin paras juttu tähän mennessä on ollut rapujen tutkinta.

– Ensin se kyllä ällötti, mutta sitten kun saatiin rapu auki, se olikin aika mielenkiintoinen otus, toteaa Lindqvist.



– Oli myös jännää tutkia kastematoja, vaikka nekin on kyllä aika ällöttäviä, lisää Alakoski.

Siskokset Venla ja Ella Puttonen ovat leirin konkareita, sillä he ovat mukana jo toista kertaa. Siskokset halusivat tulla uudestaan, koska viime vuoden leirillä oli niin kivaa. Tyttöjen mummola on aivan Koskikaran kierroksen vieressä, joten lähimaasto on heille tuttu.

– Koskikaran kierros on meille tuttu paikka, mutta paljon sieltä kyllä löytyi uusia asioita ohjaajien opastuksella, Venla Puttonen summaa retkikokemustaan.

Leirin ohjaaja Elli Herranen kertoo leiriläisten olevan motivoituneita ja innostuneita. Jyväskylän yliopiston biologian laitokselta lainaksi saadut välineet ja laitteet ovatkin olleet ahkerassa käytössä koko viikon. Lapset ovat tutkineet löytämiään hyönteisiä ja kaikki ovat rohkeasti kokeilleet uusia asioita.

– Tänään otimme solunäytteitä, jota varten raaputeltiin tikulla posken sisäpinnalta soluja. Lopputuloksena mikroskoopilla tarkastellessa näkyi soluja. Moni lapsista sanoi, että täähän on aika siistiä, Herranen kertoo.

Herranen toivoo, että lapsille jää leiriltä kotiin viemiseksi kipinä tarkastella luontoa. Vaikka monet leiriläisistä kertovat viihtyvänsä luonnossa, voi sieltä Herrasen mukaan löytää aina uusia tutkittavia asioita, vaikka ihan omasta kotipihasta.

– Esimerkiksi lajituntemusta ei voi koskaan olla liikaa, ja olisihan se kiva että lapset leiriviikon jälkeen innostuisivat bongailemaan luonnon ihmeitä enemmän, tuumii Herranen.

Lasten ja nuorten yliopisto järjestää kursseja ja leirejä, joissa tutustutaan tieteeseen ja tutkimukseen toiminnallisesti hauskalla tavalla. Tutkiminen ei tarkoita vain lukemista vaan myös ihmettelyä, kokeilua, kriittistä ja luovaa ajattelua. Lasten yliopistotoimintaa järjestävät Jyväskylän yliopisto ja kesäyliopisto. Luontoleirin mahdollistivat myös Joutsan kunta, Rutalahden nuorisoseura ry. ja Suomen nuorisoseurat ry.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuvassa ohjaaja Elli Herranen (toinen oikealta) opastaa Julia Kärnää (vas.), Ella Puttosta ja Venla Puttosta tekemään solunäytteitä.

Leiriläiset tutkivat kuoppapyydystensä saaliita yhdessä ohjaajansa Henna Kraftin avustamana.