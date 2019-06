Marjo Hallilan näyttely nähtävissä Design Pylsyssä

Design Pylsyn kesän 2019 näyttelyn teema kietoutuu ajan käsitteen ja kerrostumien ympärille, kun taiteen maisteriksi valmistuneen Marjo Hallilan akryylimaalauksia vuosilta 2018-2019 on esillä Design Pylsyssä olevassa Silloin-näyttelyssä. Marjo Hallillan (synt. 1969 Mehikkälässä) työskentelyssä korostuu intuitio ja hetken vaikutelma, jossa tunteiden, tilan ja ajan vaikutukset teoksiin on yllättävä. Maalaaminen etenee usein prosessin omaisesti ja sarjallisesti, eikä taiteilija itsekään aina tiedä mitä lopputulos tulee olemaan. Silloin-näyttelyyn on mahdollista päästä tutustumaan Design Pylsyn ateljeessa elokuun 11. päivään saakka.

Milla Ristikangas