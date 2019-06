Lärvien kävijätavoite täyttyi

Kolmannen kerran julkisena tapahtumana järjestetty maalaisfestari Luhangan Lärvit kokosi lauantai-iltana Vanhosten tilalle reilut 310 kävijää. Tänä vuonna festareilla esiintyi yhteensä kuusi bändiä, jotka tarjosivat kuulijoille hyvin monipuolisen kattauksen. Tarjolla oli countrya, rockia, folk-poppia ja R&B musaa.

Lärvien jälkeisenä maanantaina tavoitettu Vanhosten tilan isäntä ja tapahtuman päävastuussa ollut Ahti Weijo kertoi olevansa todella tyytyväinen festareihin. Kävijätavoitteeksi asetettu 300 lipun raja ylittyi ja säätiedoissa ennustettu sade kiersi festarialueen. Myös tapahtuman ajankohta vaihtui toukokuun lopusta kesäkuun alkupuolelle, joka osoittautui hyväksi muutokseksi.

– Viime vuodesta kävijämäärä kasvoi mukavasti ja pelätty sade ei tullutkaan, joten hyvillä mielin tässä voi olla. Ajankohdan muuttaminen kesäkuun puolelle selvästi toimi, sillä mökkiläisiä ja lomalaisia oli paljon liikkeellä. Laitoimme tapahtuman nettisivuille viime vuoden tapaan palautekyselyn, jossa arviointiasteikko on yhdestä viiteen. Maanantai-aamuun mennessä on tullut vajaat 50 vastausta ja keskiarvo on neljän ja puolen paremmalla puolella, toteaa Weijo.

”Aidot maalaisfestarit–Yllättää ensikertalaisen” todetaan festareiden mainoksissa ja tämän allekirjoittavat täysin Kaisa Ruotsala, Tuija Suvilehto ja Heli Kupiainen. Eturivissä istunut kolmikko tuli festareille Uusi Manner- yhtyeen perässä, joka avasi lauantai-illan akustispainotteisella pop/folk-tyylillään. Luhanka on entuudestaan tuttu naisille mökkeilyn kautta ja festarit olivat ensikertalaisille positiivinen yllätys.

– Täällä on ihan erilainen tunnelma kuin kaupunkifestareilla. Jotenkin tosi kotoisa ja tervetullut olo, kommentoi Ruotsala.

– Kyllä tämä kertoo aika vahvasta yhteisöllisyydestä, kun festarit järjestetään omalla kotipihalla ja kaikki järjestelyt täällä pelaavat mainiosti, lisää Kupiainen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuvassa Rautakolmio juhli Luhangan Lärveissä 15-vuotistaivaltaan.

Katso lisää kuvia Lärveistä: