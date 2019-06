Teatteri Kuhaus vie yleisönsä taloyhtiön ”täydelliseen” maailmaan

Teatteri Kuhaus Leivonmäellä esittää tänä vuonna Rami Saarijärven käsikirjoittaman produktion nimeltä Täydellinen taloyhtiö. Ainakin huhupuheista tiedämme, että taloyhtiöissä tuppaa tapaamaan monenlaista persoonaa, joten se on mitä otollisin maailma hauskuutukseen.

Käsikirjoituksessa nuoripari muuttaa unelmiensa asuntoon tarjotakseen tulevalle vauvalleen täydellisen kasvuympäristön. Taloyhtiö Onnenpesän yhteishenki alkaa kuitenkin yllättäen haista pahemmin kuin naapurin postilaatikkoon sujautettu sillipaketti. Kaikki keinot ovat sallittuja, kun pelissä on oma (ylilainoitettu) tupa ja oma (taloyhtiön järjettömillä säännöillä kuorrutettu) lupa. Niin ja laskettu aikakin painaa päälle!

Ohjaajana puikoissa häärii nyt ensimmäistä kertaa Marjatta Riihiaho. Teatteriyhdistyksessä kauan mukana olleena hän kertoo saaneensa hyvää oppia ohjaukseen ikään kuin harrastuksen sivutuotteena, ja nyt oli aika kokeilla tätäkin puolta teatterielämästä.

– Ryhmä on kokenut, mutta tarvitsee silti ohjaajan kättä maneereista irti pääsemiseen. Näyttelijöitä on jälleen mukava määrä, ja ilahduttavasti saimme kaksi ensikertalaistakin joukkoomme, kertoo Riihiaho.

Teatteri Kuhaus esittää Täydellinen taloyhtiö, kirjoittanut Rami Saarijärvi. Esitykset Leivonmäen urheilutalolla. Ensi-ilta ma 24.6., ke 26.6., pe 28.6., su 30.6. kaksi näytöstä, ti 2.7., ke 3.7., ma 8.7., ti 9.7., to 11.7. ja la 13.7. kaksi näytöstä. Kesto noin kaksi tuntia.

Ohjaaja: Marjatta Riihiaho. Henkilöt Pete Onninen (Toni Peiponen), Pete elää elämänsä parasta aikaa. Uusi asunto ja tuloillaan oleva lapsi herkistävät miehen niin, ettei hän pysty edes vauvaa sanomaan. Titta Onninen (Sirkka Virtanen), Titta on valoisa, rohkea ja toimeentarttuva nainen. Kääryle vatsassa tikittää kohti laskettua aikaa ja Titta on viimeiseen asti valmis rakentamaan pesää kuntoon. Keijo Mäyrälä (Olli Syvälä), taloyhtiön hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja, jonka oma lehmä on vankasti ojassa. Peejii kutsuu taloyhtiön hallituksen kokoon, vaikka haravan paikan vuoksi. Saija Värri (Helena Gyldén), Saija on nuorempi Sääntö-Siskoista ja hän rakastaa sääntöjä. Mitä siitäkin tulisi, jos sääntöjä ei olisi? Ei mitään? Saija on taloyhtiön kieltokylttivastaava. Riitta Värri (Iiris Ilmonen), Riitta on vanhempi Sääntö-Siskoista, joka yliavuliaisuudessaan saa muut raivon partaalle. Missä menee avuliaisuuden raja? Riitta on mennyt rajan yli jo kauan sitten. Krisse Bäcklunkd (Elina Virtanen), väsynyt ja stressaantunut opiskelija. Valvoo kaikki yöt lukien oikiksen pääsykokeisiin. Hakee ratkaisua naapuriongelmaan hakkaamalla patteria. Veikko Eerola (Reijo Ahonen), eläkkeellä oleva entinen talonmies Veikko on melko kypsä veikko. Hoitaa edelleen talkkarin hommia, vaikka palkkaa ei ole tullut enää vuosiin. Emmi Juurakko (Pirkko Teppola), kätilö evp, joka on yhtä hellä kuin sirkkeli. Emmin suorapuheisuus saa isonkin miehen henkisesti kyykkyyn. Tintti Aalto (Tuuli Astikainen), vilpitön ja aurinkoinen tubettaja, joka lausuu elämänviisauksia, joilla murenee kyynisinkin sydän. Sipe, postinjakaja, ”Ruoska”, (Janna Niemelä), Sipe joutuu Emmin ja Sääntö-Siskojen simputuksen kohteeksi, kun he koulivat häntä talon tavoille. Kuiskaaja (Tiina Löfgren-Rimpi).

Janne Airaksinen

Yläkuvassa postinkantaja Sipe joutuu melkeinpä simputuksen kohteeksi, kun Emmi Juurakko, ottaa hänet käsittelyynsä. Täytyyhän se nyt joku roti olla postinjakamisessa, ainakin Juurakon mielestä!