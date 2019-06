Talkooteatteri esittää rikoskomedian, jossa selvitellään murhaa matkustajakodissa

Joutsan nuorisoseuran Talkooteatteri liikkuu tämän suven näytelmässään rikoksen maailmassa komedian keinoin. Rikoskomedian nimi on Murha matkustajakodissa, ja ensimmäistä kertaa produktio on täsmäkirjoitettu juuri tälle ryhmälle. Käsikirjoittajina ovat nimittäin olleet Jarmo Laakso, pitkäaikainen Talkooteatterin ohjaaja, ja Mervi Ruokola-Parkkonen, lukuisista näytelmistä tuttu ryhmän luottonäyttelijä.

Omalle ryhmälle täsmäkirjoitettu uunituore käsikirjoitus poistaa sen kesäteattereille yleisen ongelman, missä rooleja on joko liian paljon tai liian vähän suhteessa näyttelijäkaartiin. Jännitysmomenttina on sitten toki se, miten yleisö ottaa esityksen vastaan. Talkooteatterin ryhmä joka tapauksessa piti käsikirjoituksesta jopa niin paljon, että jo kerran näyttelemisen lopettaneitakin henkilöitä nähdään taas lavalla.

Mainos: Joutorock Rautakauppala Joutsan Joutopäivät Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA Mainos: Garden Party

– Olen vuosia miettinyt, että kerran elämässään pitäisi tehdä oma teatterikäsikirjoitus. Toisaalta tiedostin, että yksin se ei syntyisi. Onneksi Mervi [Ruokola-Parkkonen] innostui tulemaan pariksi kirjoitustyöhön, taustoittaa ohjaaja Laakso.

1950-luvulle sijoittuvat tapahtumat alkavat sillä, että erästä pienehköä maaseutupitäjää kohtaa tragedia, kun arvostettu kesäasukas, kansanedustaja Koskinen löydetään kuolleena matkustajakodin edestä. Sitten käänteitä piisaakin kerrakseen, kun rikosta selvitetään.

Henkilöitä näytelmässä on paljon, ja monilla näyttelijöillä on useampi rooli. Esityksen pituutta ei ole vielä mitattu, mutta ainakin se on selkeästi lyhyempi kuin viime vuonna nähty.

Toinen uutuus liittyy esityspaikkoihin. Ensi-ilta nähdään perinteiseen tapaan Talomuseolla, mutta muuten esitykset keskitetään nuorisoseurantalolle.

Joutsan nuorisoseuran Talkooteatteri esittää: Murha matkustajakodissa. Ensi-ilta Talomuseolla 7.7. Muut esitykset nuorisoseurantalo, 13.7., 24.7., 27.7. ja 28.7.

Rooleissa: Heikki Utula (paikallispoliisi Eino Savolainen), Aili Tarvainen (juoruiluun taipuvainen naapuri Selma Halme), Jaana Parhiala (matkustajakoti Matka-Pirtin emäntä Annikki Peltonen), Runo Tamminen (reportteri Marja Tennilä, Seijan sisko Irma), Timo Kakko (rikosetsivä Erik Srömberg), Mervi Ruokola-Parkkonen (leskirouva Ebba Isaksson), Jaakko Moilanen (kauppamatkustaja Jalmari Kaven, linja-autonkuljettaja), Eerika Alanko (piika Eila Ylätalo), Taina Hannula (hyönteistutkija Evert Skog), Pekka Uljamo (B-mielisairaalapotilas Pertti Karvonen), Siiri Parkkonen (hoitaja Ritva Roivanen, Povari-Seija), Irmeli Räsänen (satunnainen asiakas), Timo Taskila (kertoja), Ari Jantunen (renki Matti Salo, Kuutamoharjun lavan kuuluttaja, lipunmyyjä), Jarmo Laakso (iskelmälaulaja Kalevi Virta), kolme naista tanssilavalla (Aili T., Mervi R-P, Siiri P.), rouva yleisön joukossa (Jaana P.), mies yleisön joukossa (Pekka U.), kaksi ”siveyden sipulia” linja-autopysäkillä (Irmeli R., Malla Maunula) ja Aira Moilanen (vanha emäntä).

Janne Airaksinen

Talkooteatterin näytelmäjulisteen on tuttuun tapaan suunnitellut ohjaaja Jarmo Laakso.