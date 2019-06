Puheenvuoro: Perusturvalautakunta jatkoon ja peli poikki!

Joutsan kunta on näköjään saanut uuden perusturvajohtajan, mikä lienee hyvä asia. Sopii toivoa, että tällä kertaa rekrytointi olisi onnistunut mahdollisimman hyvin.

Nyt kuitenkin kunnan johdon keskuudessa on meneillään hyvin erikoinen toiminta yhtä perusturvalautakunnan jäsentä vastaan, vaikka hän on hoitanut luottamustointaan todella esimerkillisesti. Sellainen vaikutelma on syntynyt, että hän on oikeasti toiminut asiantuntijajäsenenä lautakunnassa ja kompetenssia on vaikka toisille jakaa, mikä tietysti on aivan luonnol1ista. Sekö se kunnan johdossa ilkeästi juilii? Valtaosa joutsalaisista tuskin ymmärtää alkuunkaan kunnan johdon toimintaa hänen syrjäyttämisekseen perusturvalautakunnasta.

Siellä kunnantalolla pitää ajaa sitkeästi ja määrätietoisesti ja mahdollisimman oikeudenmukaisesti Joutsan ja joutsalaisten asiaa. Silloin kukaan ei pyri neuvomaan. Siis: lautakunta ja Willman jatkoon.

Aatos Forsström

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.