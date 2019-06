Leppoisa kesäduuni somettajana

Joutsan kunnan kesäsomettajana toimii tänä kesänä 17-vuotias Petra Lahtinen. Tämä on jo kolmas vuosi peräkkäin, kun kunta palkkaan nuoren kesäsomettajaksi. Koko kesäkuun ajan Lahtinen päivittelee Joutsan kunnan facebook-sivuja ja instagram-tiliä.

Lahtiselle somettajan pesti tuli hieman yllätyksenä, kun hän haki yleisesti kunnan tarjoamalle kesätyöjaksolle ja somettajan paikka ei ollut listan ensimmäisenä. Tämä ei kuitenkaan Lahtista haittaa pätkääkään, vaan hän aikoo ottaa pestin positiivisena ja uuden oppimisena. Erityisesti hän odottaa uusia kokemuksia kesätyöjaksoltaan.

Lahtinen ei omasta mielestään ole se kaikkein ahkerin somepäivittelijä, joten hän ottaa kesätyön myös osittain itsensä haastamisena. Onneksi ideoita on jo jonkin verran mielessä, kuten esimerkiksi tapahtumista on tarkoitus postailla mahdollisimman paljon ja etukäteen. Myös kavereilta hän aikoo kysellä ideoita postauksiinsa ja kunnan puolelta on jo annettu ideoita toteutettavaksi.

– Kunta on palkannut taas hyvän määrän nuoria kahden viikon kesätöihin eri osastoille, kuten esimerkiksi tekniseen toimeen tai varhaiskasvatukseen. Aion käydä haastattelemassa ja avata heidän työkuvaansa. Erityisesti yritän päivityksilläni tavoittaa nuoret ja saada heidän näkökulmaansa Joutsasta esille, tuumaa Lahtinen.

Toinen kohderyhmä ovat Joutsan vapaa-ajanasukkaat, joita Lahtinen yrittää tavoittaa postauksillaan. Täysin nollista ei tarvitse Lahtisen lähteä somekanaviin päivittelemään, kun sekä facebookista ja instagramista löytyy jo nyt mukava määrä tykkääjiä ja seuraajia.

– Joutsassa tapahtuu kesällä varsin paljon, mutta tapahtumista ja asioista pitää vain yrittää tiedottaa vielä enemmän, jotta ihmiset löytävät ne. Täällä on myös paljon erilaisia paikkoja harrastaa liikuntaa ja muita aktiviteetteja, joita yritän tuoda somessa esille, pohtii Lahtinen.

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvalle Lahtiselle hyvin liukuvat työajat sopivat paremmin kuin hyvin. Kunhan postauksia tulee somekanaviin ja tiedotus niiden kautta toimii, saa Lahtinen tehdä omasta mielestään hyvin leppoisaa kesäduunia.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuvassa Joutsan kunnan kesäsomettaja Petra Lahtinen postailee kunnan somekanaviin kesäkuun ajan.