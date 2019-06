Joutsassa ja Luhangassa myynnissä paljon mökkejä

Joutsassa ja Luhangassa on tällä hetkellä Etuovi-palvelussa myynnissä viitisenkymmentä loma-asuntoa. Lisäksi alueella lienee jonkin verran sellaisia myyjiä, jotka eivät käytä Etuovi-palvelua. Näin kokonaismäärä voi olla huomattavastikin suurempi.

Viime viikolla tehdyssä tarkastelussa nettipalvelussa oli Joutsan ja Luhangan kuntien alueella yhteensä 49 kesämökkiä ja muuta loma-asuntoa. Kallein pyyntihinta, 349.000 euroa, oli Luhangan Hepoluhdassa Päijänteen rantatontilla myynnissä olevasta uudehkosta loma-asunnosta. Etuovi-palvelun halvin loma-asunto puolestaan oli Joutiaisen lomakylän pieni rivitalohuoneisto, jonka omistajaksi pääsee 22.500 eurolla.

Yli 200.000 euroa maksavia loma-asuntoja oli myynnissä kahdeksan. Hintahaarukkaan 100.000–200.000 euroa osui 21 myytävää loma-asuntoa. Alle 100.000 euroa maksavia oli lähes saman verran eli 20 kappaletta.

Loma-asunnon hintaan näyttää vaikuttavan erityisesti sijainti isomman vesistön rannalla. Yli 200.000 euron hintaisista kohteista kaksi on Päijänteen rannalla, kolme Suonteen rannalla, kaksi Puulan rannalla ja yksi Jääsjärven rannalla.

Loma-asuntojen keskikoko pienenee kalliimmasta päästä halvempiin: halvimpien (alle 100.000 euroa) keskikoko oli 46 neliömetriä ja kalleimpien (yli 200.000 euroa) keskikoko 85 neliömetriä.

Samaten kalliimmat mökit ovat myös nuorempia. Kalleimpien keskimääräinen ikä oli 31 vuotta ja halvimpien 44 vuotta.

Kaikkien Joutsassa ja Luhangassa myynnissä olevien loma-asuntojen keskikoko on 55 neliömetriä, keskimääräinen ikä 35 vuotta, keskimääräinen tontin koko 0,8 hehtaaria ja keskihinta 129.000 euroa.

Lomakylä Joutiaisessa oli viime viikolla myynnissä seitsemän huoneistoa, joiden hintahaarukka oli 22.500–78.000. Joutiaisen huoneistojen neliöhinta vaihteli 450 eurosta 1.300 euroon.

Mikäli kaipaa mahdollisimman edulliseen hintaan Päijänteen rannalle, on Luhangan Lomakeitaan alueella myynnissä rivitalohuoneisto 125.000 eurolla ja kirkonkylältä vanhempi omakotitalo 158.000 eurolla. Judinsalossa on puolestaan myynnissä perinteisiä kesämökkejä Päijänteen rannalla noin 160.000 euron hinnalla.

Jos tyytyy vesistön suhteen pienempään Suonteeseen, myynnissä on perinteisiä, peruskuntoisia mökkejä Suonteen rannalta jopa alle 90.000 euron.

Saarielämää kaipaaville on alueella myös tarjolla pari aitoa saarimökkiä Suonteelta ja Rutajärveltä.

Tonttejakin löytyy parikymmentä

Etuovi-nettipalvelusta löytyi viime viikolla tehdyssä tarkastelussa parikymmentä vapaa-ajantonttia Joutsasta ja Luhangasta. Näistä kahdeksan on seurakunnan Iso Säynjärven rannalta kaupittelemia tontteja. Toinen mielenkiintoinen tonttialue on Luhangan Lomakeitaan alueella, josta on myynnissä kolme omakotitonttia, jotka soveltuvat myös vapaa-ajan asumiseen.

Seurakunnan tonttien hinta vaihtelee 40.000 eurosta 120.000 euroon. Lomakeitaan alueen tonteista pyydetään 68.000–98.000 euroa.

Seutukunnan kallein tontti on Luhangassa kymmenen hehtaarin saarikiinteistö, josta pyydetään 297.000 euroa. Halvimmillaan mökkitontin saa Pajumäestä 29.000 eurolla.

Markku Parkkonen