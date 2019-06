Musta väri pitää pintansa hautakivissä

Hautakivien suunnittelussa on vuosi vuodelta lisääntynyt yksilöllisyys ja persoonallisuus. Yhä enemmän hautakivistä halutaan koristeellisimpia mitä erinäisillä koristeluilla ja kirjailuilla. Hautakiviä on valmistettu niin pellistä, lasista kuin teräksestäkin, mutta perinteinen kivi näyttää edelleen olevan suosituin muistomerkin rakennusmateriaali.



Joutsan Hautauspalvelu A.Ollikainen Ky:lle hautakivet toimittaa Suomen Kivivalmiste Oy. Myyntipäällikkö Mika Koivunen (kuvassa oikealla) Suomen Kivivalmiste Oy:stä ja hauturi Manu Pasanen (kuvassa vas.) Joutsan Hautauspalvelu A.Ollikainen Ky:stä toteavat, että musta suorakaiteen muotoinen kivi on vakiinnuttanut paikkansa suosituimpana mallina. Rinnalle on pyrkinyt myös muita materiaaleja kuten pelti ja teräs, mutta mikään ei ole saanut syrjäytettyä kiveä.



– Musta on ajaton väri, joka sopii kaikille. Se on myös mukavin pohjaväri koristelulle ja kaiverruksille, summaa Koivunen.



– Nykyään hautakivissä halutaan korostaa persoonaa esimerkiksi harrastukseen liittyvän symbolin tai valokuvan kautta, Pasanen lisää.

Hautakiven suunnittelussa saa ja pitääkin Pasasen ja Koivusen mukaan käyttää luovuutta ja mielikuvitusta, mutta tiettyjä rajoituksia konkreettiselle kivelle löytyy. Enää hautausmailla ei juurikaan rajoiteta kivien värejä, mutta leveydelle, syvyydelle ja korkeudelle on asetettu rajoitukset. Joutsan hautausmaalla, niin sanotulla uudella alueella sallittu hautakiven korkeus on enintään 70 senttimetriä. Leveyden puolestaan tulee olla joko 60, 80 tai 100 senttimetriä.

Pasasen ja Koivusen mielestä suunnittelussa on hyvä lähteä liikkeelle väristä. Tämän jälkeen olisi hyvä olla jonkinlainen visio, jota lähdetään työstämään. Internetissä on olemassa esimerkiksi hautakiven suunnitteluohjelmia, joihin voi syöttää ideoitaan. Toinen hyvä vaihtoehto kaksikon mukaan on lähteä kiertelemään hautausmaille ja tutkailla näkemäänsä.

Sysmäläinen yritys Kivimagia Oy puolestaan valmistaa hautakivet joutsalaiselle Kukkatiimi Ky:lle. Kivimagian Sami Vanhanen on samalla kannalla persoonallisuuden korostamisen suhteen. Muotoilu ja suunnittelu ihmisten kanssa korostuvat heidän työssään. Yrityksen tuotannosta 90 prosenttia on hautakiviä ja muu osuus koostuu mitä erinäisimmistä kivitilaustöistä.

– Joutsaan toimitamme valmiita hautakiviä jotka kaiverretaan meidän toimestamme. Asiakkaita joille valmistamme puolivalmiita kiviä, on muun muassa Suomussalmella, Kokemäellä ja Järvenpäässä, kertoo Vanhanen.

Myös laatu on yksi merkittävä tekijä hautakivissä, jota Vanhasen mukaan tulisi osata asiakkaiden nykyistä paremmin myös vaatia. Välillä aikataulujen kanssa tulee haasteita, kun esimerkiksi keväällä kaikki työt usein kasaantuvat tietyille viikoille ennen hautausmaille annettuja kivien asennusaikoja.

– Suunnittelussa korostuu usein se, että ihmiset haluavat hautakiven olevan laadukas, tyylikäs ja arvokas, jonka luona on mukava käydä muistelemassa. Koetamme aina kertoa, mikä tuotteesta tekee laadukkaan tai heikkolaatuisen. Kun hautakiveä vielä hoidetaan oikein, se säilyy vuosikausia. Me käytämme luonnonkiveä, joka on taattua laatua, ja hyvin hoidettuna kivi kestää kauan hyvänä. Laadun suhteen olemme aina asiakkaan puolella, summaa Vanhanen.

Hautakiven suunnittelu on aina henkilökohtainen ja usein tunteita herättävä prosessi. Toiset ihmiset haluavat antaa koko homman toisten käsiin, kun toiset taas haluavat olla täysillä mukana alusta loppuun asti. Kun tunteet ovat pinnassa, voi kokonaisuuden hahmottaminen ihmisestä tuntua haasteelliselta. Tässä Vanhasen mukaan pitää kuunnella ihmisiä ja heidän mieltymyksiään.

– Ihmiset tulee kohdata yksilöinä ja jokainen kohtaaminen on merkityksellinen, summaa Vanhanen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuvassa Manu Pasanen ja Mika Koivunen vertailevat hautakivien värimalleja.

Alakuvassa Kivimagian Sami Vanhanen viimeistelee hautakiven reunoja.