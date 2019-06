Eduskuntaan kansanedustajan avustajaksi

Huhtikuussa valittiin uusi eduskunta ja samoihin aikoihin Niina Hämäläinen (kuvassa) päätti lähipiirin kannustamana hakea kansanedustajan avustajan pestiin. Itseään viikonloppujoutsalaiseksi kutsuva Hämäläinen etsi lukioaikoina sitä kuuluisaa omaa juttuaan, ja silloin syttyi kiinnostus puoluepolitiikkaan. Niinpä ajatus työstä eduskunnassa alkoi vahvistua mielessä vielä enemmän, kun Hämäläinen toimi tamperelaisen kaupunginvaltuutetun ja kansanedustajaehdokkaan Jouni Markkasen kampanjapäällikkönä kevään vaaleissa. Ison vaalikampanjan organisoinnissa Hämäläinen havahtui, että tätä hän haluaa tehdä enemmän ja ympäriltä löytyi ihmisiä, jotka suosittelivat Hämäläistä hakeutumaan kyseiseen virkaan. Niinpä Hämäläinen teki työhakemuksen, kävi haastattelussa ja aloitti toukokuun loppupuolella Kokoomuksen kansanedustajan Anna–Kaisa Ikosen eduskunta–avustajana. Työpaikan myötä oli edessä muutto Tampereelta Helsinkiin, jonne mukaan lähtivät myös kihlattu sekä parin 7–vuotias koira. Vaikka käytännön järjestelyt sujuivat nopeasti ilman suurempia haasteita, on tähän pisteeseen pääseminen vaatinut paljon työtä.

Hämäläinen aloitti lukion Joutsassa, mutta teki ylioppilastutkinnon loppuun Jyväskylän aikuislukiossa kirjoittaen ylioppilaaksi keväällä 2015. Tämän jälkeen Hämäläinen piti välivuoden, jonka aikana hän pänttäsi yliopiston pääsykokeisiin sekä teki töitä. Ahkeruus palkittiin ja Hämäläinen pääsi lukemaan hallintotieteitä Tampereen yliopistoon syksyllä 2016. Pelkkä opiskelu ei kuitenkaan riittänyt, vaan vastapainoksi Hämäläinen lähti vahvasti mukaan järjestötoimintaan. Ensin Hämäläinen toimi Tampereen Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtajana, seuraavaksi hän istui Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksessa jäsenenä ja viimeisin pesti on Tampereen Kokoomusopiskelijoiden hallituksen jäsenenä, joka jatkuu edelleen. Luottamustoimien lisäksi Hämäläinen on ehtinyt perustaa oman, sosiaaliseen sisällöntuotantoon painottuvan Innovirtua–nimisen yrityksen, jolla hän tekee viestintään liittyviä töitä harrastusmielessä ja silloin, kun aikaa liikenee.

Mainos: Garden Party Mainos: Joutorock Rautakauppala Joutsan Joutopäivät Puustoori Ky Haapahalli Mainos: Rakennustyö Timo Heino Mainos: CityHius Mainos: Erja Raittinen Oy Mainos: OP Luhanka LVIALA

– Haluan olla mukana vaikuttamassa yhteiskunnan asioihin ja nimenomaan hallintotieteet avaavat ovia moneen eri suuntaan. Vaikuttaminen ei sinänsä ole edes tuntunut työltä, kun suurin osa siitä tapahtuu verkostoitumisen ja ihmisiin tutustumisen myötä, Hämäläinen kiteyttää.

Työskentely eduskunnassa on ollut Hämäläisen haaveena siitä lähtien, kun palo puoluepolitiikkaan syntyi. Eduskunta–avustajan työnkuva on hyvin monipuolinen, ja usein se muotoutuu ajan kanssa. Avustajan työ voi olla aikatauluttamista, viestinnästä vastaamista, puheiden valmistelua tai lähes mitä vaan. Tärkeintä on, että työpari tulee hyvin toimeen keskenään. Vaikka työpaikka konkreettisesti on eduskunnassa, ei työpäivä pääty ovet sulkiessa.

– Kyllä tässä pitää olla kartalla siitä, mitä politiikassa tapahtuu. Voisi sanoa, että elän tällaisessa ”politiikkakuplassa”, Hämäläinen summaa.

Eduskunta–avustajan työsopimus tehdään aina hallituskaudeksi, joten seuraavat neljä vuotta Hämäläinen tekee töitä Suomen politiikan pääpaikassa. Sen jälkeen hän aikoo saada opinnot pakettiin ja tehdä asiantuntijatyötä. Valtakunnan poliitikkona Hämäläinen ei itseään varsinaisesti näe, vaan hän haluaa tehdä töitä taustavoimissa. Myös lähteminen ulkomaille työskentelemään EU–asioiden pariin houkuttaa ajatuksena spontaania Hämäläistä.

– Sitä aina keksii itselleen tekosyitä, että miksei kannata hakea tai yrittää. Ihmiset ympärillä ovat kuitenkin aina kannustaneet sekä työntäneet eteenpäin ja se on ollut juuri se tuki, mitä on tarvinnut välillä hyvin spontaanistikin tehtyihin päätöksiin. Täytyy ja pitää uskaltaa, naurahtaa Hämäläinen.

Kiireisen työn vastapainona Hämäläinen aikoo ehtiä vierailla Joutsassa viikonloppuisin. Joutsaan vetää perhe ja ystävät, sekä tietysti luonto ja rauhallinen elämänmeno. Hämäläinen asui neljä vuotta Joutsassa ja edelleen Joutsa-kyltin nähdessään hänestä tuntuu kuin kotiin tulisi.

– Joutsa on ihana paikka nollata akkuja ja nauttia, Hämäläinen päättää.

Jonna Keihäsniemi