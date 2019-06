Luhangan lauantai täynnä tapahtumia

Luhangassa on tulevana lauantaina luvassa varsin tapahtumantäyteinen päivä. Aamulla kirkonkylän satamassa käynnistyvät Luhangan kesäkauden avajaiset, joissa on tuttuun tapaan esimerkiksi paikallisia yhdistyksiä ja kädentaitajia esittäytymässä sekä myymässä tuotteitaan. Jo pitkät perinteet omaava kesän avaus houkuttelee vuosittain koolle niin paikkakunnan vakiväkeä kuin myös kesäasukkaita.

Puolilta päivin tapahtumapaikaksi vaihtuu Etu-Varmantiellä sijaitseva Vanhosten tila (kuvassa), jossa on vuorossa lapsille ja lapsenmielisille suunnattu Lato-orkesterin konsertti. Kyse on muun muassa Miljoonasateesta tunnetun Heikki Salon ja kumppaneidensa orkesterista, jolla on jo pitkä kokemus lastenmusiikin parista. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Luhangan paikallisyhdistyksen järjestämään konserttiin on pääsymaksu.

Alkuillasta niin ikään Vanhosten tilalla käynnistyy maalaisfestari Luhangan Lärvit. Maalaishenkisten festareiden merkeissä esiintymislavalle nousee vuorollaan kuusi bändiä, jotka viihdyttävät yleisöä puolen yön tietämille saakka. Myös Lärveille on pääsyliput.

Tarja Kuikka